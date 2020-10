Los Complete Island Recordings de Bob Marley se editan en CD

El 4 de diciembre, llega la tan esperada versión en CD de la icónica caja de LPS Complete Island Recordings, que también incluye los nueve álbumes de estudio de Bob Marley & The Wailers grabados para Island Records, más dos álbumes en vivo, Live! y Babylon By Bus. La caja de CD Complete Island Recordings incluirá los 11 álbumes, alojados en una caja plateada que simula al famoso encendedor.

Próximamente en octubre, y en celebración continua del 75 aniversario de este ícono musical y cultural, Rizzoli publicará Bob Marley: Portrait of the Legend, una celebración más de su vida e influencia y el primer libro de este tipo autorizado por la familia Marley. Curada por Ziggy Marley, basándose exclusivamente en imágenes de los archivos de la familia Marley, Bob Marley: Portrait of the Legend exhibe más de 150 fotografías de la vida de uno de los mayores íconos musicales y sociopolíticos de la cultura pop del siglo XX.

En otras noticias literarias, por primera vez, la hija, cantante, empresaria, filántropa y autora de éxitos de ventas de Marley, Cedella Marley, comparte las palabras eternas de su padre sobre la lucha por el cambio con Redemption: Reflections on Creating a Better World, lanzado el 15 de septiembre. Hecho con amor y recopilando la sabia sabiduría de Marley, Cedella Marley se sumerge profundamente en entrevistas grabadas de radio, junto con letras de canciones que hablan de la búsqueda de la redención de Marley, para crear una poderosa narrativa sobre liberarse a sí mismo para poder ayudar a liberar a otros.

También disponible ahora, el DJ y productor nominado al Grammy Robin Schulz ha reelaborado el clásico de Bob Marley “Sun Is Shining” a través de Island Records en una versión de alta energía para clubes. Lanzado originalmente en el álbum Soul Revolution de Bob Marley & The Wailers de 1971, “Sun Is Shining” es una de las canciones de Marley más aclamadas por la crítica. Robin Schulz ha transformado un clásico de Bob Marley en una pista de baile bañada por el sol.

El 11 de Diciembre,12 ediciones limitadas en vinilo de Bob Marley, cada uno numerado y prensado exclusivamente en los cuarteles generales de legendario Tuff Gong International en Kingston, Jamaica, estará disponible, con nueve álbumes de estudio originales y dos álbumes originales en vivo, además del álbum de reggae más vendido del mundo, Legend, todos con un sello muy deseado de Tuff Gong. Catch A Fire, originalmente grabado por The Wailers en Jamaica y finalmente lanzado con overdubs y una mezcla supervisada por el fundador de Island, Chris Blackwell estará disponible en su versión original grabada en Jamaica, con dos pistas adicionales del sesiones y algunas pistas con fades más largos. Los podrás conseguir AQUÍ