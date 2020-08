Un directo inédito de David Bowie llegará en streaming

Parlophone Records se enorgullece en anunciar los detalles del lanzamiento de un álbum inédito de David Bowie grabado en directo, que lleva por título Something In The Air (Live In Paris 99) y estará disponible en plataformas streaming a partir del 14 de agosto.

Something In The Air (Live In Paris 99) es un álbum en directo con 15 temas, 12 de ellos son grabaciones inéditas y tres fueron utilizados como caras B para singles del álbum ‘Hours…’. El día del concierto fue crucial para Bowie, ya que esa tarde fue galardonado con el Commandeurs of the Ordre des Arts et des Lettres, el premio honorífico más importante que Francia puede otorgar en artes escénicas.

La presentación de Elysee Montmartre fue uno de los siete conciertos realizados durante la promoción del álbum ‘Hours…’. Para esta serie limitada de conciertos especiales, Bowie buceó cuidadosamente en su repertorio para hacer que estos espectáculos fueran particularmente memorables. Las canciones destacadas incluyen ‘Can’t Help Thinking About Me’, publicada por primera vez en 1966, no se interpretó en vivo durante más de 30 años, ‘Word On A Wing’ de Station To Station, fue incluida de nuevo en su set-listdespués de una ausencia de 23 años, ‘Drive- In Saturday’ no se había tocado en directo desde 1974, y el tema’ Hours… ” Something In The Air ‘hizo su debut en vivo en esta actuación.

Something In The Air (Live In Paris 99) fue grabado en vivo en Elysée Monmartre, mezclado por Mark Plati, y presenta a Bowie acompañado por Page Hamilton – guitarra, Gail Ann Dorsey – bajo, voz, Mark Plati – guitarra, Sterling Campbell – batería , Mike Garson – piano, teclados, sintetizadores y Emm Gryner y Holly Palmer – coros.

Estas son las canciones del nuevo directo de David Bowie:

Life On Mars?

Thursday’s Child

Something In The Air

Word On A Wing

Can’t Help Thinking About Me

China Girl

Always Crashing In The Same Car

Survive

Drive-In Saturday

Changes

Seven

Repetition

I Can’t Read

The Pretty Things Are Going To Hell

Rebel Rebel

Os dejamos con ‘Drive- In Saturday’: