Parquesvr

Parquesvr: «El grupo está más posicionado políticamente que nosotros como individuos»

Hoy, Conexiones MZK te trae una entrevista con Parquesvr, que siguen con su ascendente carrera publicando su mejor disco hasta la fecha, Mitos y leyendas.

Un trabajo orgánico, grabado y producido junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada, donde su habitual mordacidad suma canciones más comprometidas e incluso, más personales.

Nos sentamos con Javi Ferrara para hablar del grupo, de su crecimiento y de cómo ser una banda comprometida ante el habitual pasotismo de gran parte de la escena. Además, aprovechamos para escuchar algunas de las canciones de este Mitos y Leyendas.

Escucha la entrevista a Parquesvr por Mitos y Leyendas

Escucha en Amazon Music.

Suenan:

Intro
Rizo de gitana
Tonto
El deporte es una droga
Esto que vivimos
Updah
Todos los madrileños
Mi peña
Google fotos
Ya no volverán

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