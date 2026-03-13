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Kim Gordon – PLAY ME (Matador)

Luis Moner

Huelga decir que la figura artística de Kim Gordon está rodeada de un aura de, casi diría, misticismo. Quizás no es para menos, porque la ex componente, y pieza fundamental en el sonido, de Sonic Youth lleva por bandera la independencia y la insubordinación. Además, Gordon lleva tiempo siendo una persona muy influyente tanto en generaciones pasadas como actuales, y su legado estético y ético será referente en un futuro, dejando aparte ese magnetismo cool que, muchas veces, es imitado como una franquicia que se quiere infalible.

Heredera de las sonoridades abruptas, atonales y eléctricas del underground neoyorquino de los ochenta, a la autora de The Collective (2024) -su anterior y excelente trabajo-, le gusta embarcarse en performance sónicas de lo más variado, y de ahí salen proyectos tan variopintos como Free Kitten, Ciccone Youth, o sus experimentos con Bill Nace al frente de Body/Head, sin contar  sus numerosas colaboraciones.

Junto con Justin Raisen -productor que tanto lo vemos produciendo a Kylie Minogue como a Yves Tumor: fuera prejuicios y viva el “multitasking way of life”- Kim Gordon ha encontrado, por así decirlo, a su media naranja; esa persona que la entiende a la perfección en su faceta artística; esa persona que entiende qué tipo de música quieres proyectar y por qué. En tiempos en donde el pastiche estilístico que no sabe (de)limitar sus potencialidades fracasa en muchas ocasiones, es vital saber que tienes a los mandos del estudio a una persona de apoyo en la que confiar ciegamente.

En  PLAY ME (Matador, 2026), la de Rochester quería un disco más conciso, y como dicen en la hoja promocional, un trabajo de canciones que fueran cortas. Si en sus anteriores trabajos Gordon trabajaba a partir de lienzos en blanco en donde expresar sus divagaciones exploratorias a través de la abstracción sonora, en este caso van más al grano, y lo que se pierde en capacidad de sondear en las posibilidades de combinaciones de texturas y armonías, se gana en una aproximación al concepto de “canción” más cercana al oyente. Que sea bueno o malo este viraje es cuestión de gustos de cada oyente, pero para quien esto escribe, es una paso errático, con trucos de producción que acaban por resultar repetitivos, y acaban por aplacar el impacto de las canciones.

Un disco en el que la autora critica mordazmente la sociedad hiperconectada en la que estamos y el imperialismo criminal, y así lo expresa en la canción homónima en la que unos samples de saxos y scratches rememoran su gusto por el rap. En otros momentos del disco, su voz rugosa declama sobre bases de trap y electricidad áspera (“NO HANDS”), se meten en ciénagas de gangsta rap y ruidismo con voz modulada (“BLACK OUT”, “SQUARE JAW”),  y hacen uso de una conversación, precisamente modulada, entre KimJulie Cafritz para crear ásperas pildoras de postharcore (“BUSY BEE”) que recuerda a anterior experimentos en solitario. Lo mejor es cuando le meten mano el rock afilado (“NOT TODAY”), o en momentos en donde la guitarra dialoga con los sonidos de las notas de un loop repetitivo de sintetizador (“DIRTY TECH”). Un trabajo que resulta tedioso aunque a priori pudiera resultar su elepé más accesible y que puede recabar más fieles a la causa.

Escucha Kim Gordon – PLAY ME

 

 

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