Una de las giras más controvertidas de los últimos tiempos ha sido la de Sex Pistols & Frank Carter. Su cantante original John Lydon (Johnny Rotten) no ha dejado de quejarse por la maniobra de sus ex compañeros, con quienes lleva en disputas legales desde que en 2022 vendieran los derechos de la banda a Disney + para elaborar la serie Pistol.

El caso es que Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock han decidido sacar a pasear las canciones de la banda a los escenarios y se han hecho acompañar del vocalista Frank Carter (Gallows, Frank Carter and the Rattlesnakes) para algo que en principio parece contra natura, pero que está callando muchas bocas en vista de lo que hemos comprobado en actuaciones como la reciente en el Rockland Art Fest.

La gira de Sex Pistols & Frank Carter está dejando buen sabor de boca allá por donde pasa y puedes comprobarlo disfrutando de la actuación completa del grupo en la última edición del Hellfest, que el canal cultural francés ARTE TV ha grabado y compartido con sus seguidores.

Disfruta del concierto de Sex Pistols & Frank Carter en Hellfest

Estas fueron las canciones interpretadas:

I’m a Lazy Sod

New York

Pretty Vacant

Bodies

Silly Thing

Liar

God Save the Queen

Satellite

slow circle pit

No Fun

presenting the band

No Fun (reprise)

No Feelings

Problems

My Way

Anarchy in the UK