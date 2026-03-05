DobleCapa avanzan su nuevo disco con ‘Planes de mierda’

DobleCapa ha estrenado «Planes de mierda», primer adelanto de su próximo álbum Yo lloré porque me dolía mucho (Aloud Music, 2026), que verá la luz el 20 de marzo.

El lanzamiento marca el regreso del dúo de Humanes tras varios años de silencio discográfico desde La Felpa (2019), un periodo marcado por cambios de rumbo, retrasos y la frustrada idea de volver a trabajar con Steve Albini, fallecido en 2024. Finalmente, el grupo ha completado el nuevo trabajo en su propio Buen Mambo Estudio, con Mario Navajas a cargo de la grabación, mezcla y masterización y con diseño de Rafael Jaramillo.

«Planes de mierda» anticipa además una evolución sonora para el proyecto: aunque el dúo mantiene la energía cruda de su formato básico —batería y cigar box—, el nuevo disco incorpora también sintetizadores, melotrón, órgano, bajo y guitarra.

El álbum se plantea como un diálogo entre pasado y futuro: una cara A formada por canciones más directas y viscerales nacidas de años difíciles, y una cara B abierta a nuevos sonidos y posibilidades. El título del trabajo procede de una grabación doméstica de 1985 rescatada de una cinta de cassette, un fragmento de memoria que conecta la historia personal del grupo con una nueva etapa creativa tras casi siete años de espera.

Escucha ‘Planes de mierda’ de DobleCapa