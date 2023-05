Eels (La Riviera) Madrid 30/04/23

Con su humor negro y su distintiva voz áspera, Mark Oliver Everett, más conocido como E, es uno de los líderes más singulares de su generación. Nunca se sabe qué versión de él mismo se va a encontrar en uno de sus conciertos. Everett no es un tipo común y su vida tampoco lo fue, quizás por ello, este personaje con su larga barba, cabello desgreñado y sus gafas redondas tan distintivas, nunca pasará desapercibido. Haga lo que haga, incluso si ahora decide dejar la música y la escritura para dedicarse a las artes pictóricas.

Realmente, siendo sinceros, no hay nada en la música de Eels que no hayamos escuchado antes. Este músico trabaja sobre una base particularmente conservadora: folk, pop, R & B, garage… pero su esencia se encuentra en los detalles, incluso en los más pequeños. Como frontman y compositor, sabe manejar estas formas clásicas a la perfección, para posteriormente agregar detalles inusuales que ponen a lo llamado habitual y obvio entre comillas. Realmente no hay nada obvio ni que esté dado por hecho en su espectáculo. Eels es tanto la tradición del rock & roll como una deconstrucción terriblemente entretenida de la misma.

Esta gira por Europa marca su regreso a los escenarios después de la pandemia, y por suerte, pudimos presenciar un espectáculo de un grupo que tenía mucha energía acumulada para expulsar, especialmente tras componer dos nuevos discos en los últimos años: Earth to Dora (2020) y Extreme Witchcraf (2022).

El concierto celebrado en Madrid el 30 de abril en la Sala La Riviera fue una verdadera celebración, un regreso triunfal. Es cierto que las crónicas de sus respectivos conciertos en Barcelona y Vigo nos habían avisado de la calidad, pero una cosa es leerlo y otra muy distinta es verlo y disfrutarlo.»

En esta ocasión, el concierto comenzó a las 21:15 de la noche, y se tocaron veintisiete temas en los que pudimos ver las dos principales facetas del artista, pasando sin problemas de melodías contundentes a otras más melancólicas, siempre con ese humor autocrítico que cualquier comediante estaría orgulloso de tener. Otro elemento imprescindible es observar cómo es capaz de mantener a la audiencia en la palma de su mano en todo momento, incluso realizando dos bises sin que nadie se moviera un centímetro de su sitio.

Por supuesto, para llevar a cabo este entretenido espectáculo, contó con una banda a la altura, conformada por el guitarrista The Chet, el bajista Big Al y el baterista Little Joe. Todos ellos vestidos con trajes a medida plateados, salvo el propio Everest que iba con uno rosa pastel: toda una big band de estilo años 30.

Tras salir a la palestra al más puro estilo de Rocky Balboa, soltando unos puñetazos al aire a izquierda y derecha, se abrió camino a través de “Steam Engine” y «Amateur Hour”, dos golpes de puro garage rock publicados el año pasado. Después de ellos, interpretó dos covers: la primera, que sirvió para presentarnos al conjunto (“Me and the Boys” de NRBQ) y la otra para deleitarnos con ese estilo tan mod sesentero de Small Faces.

Durante el setlist, muy bien estructurado, regresó con mayor frecuencia a Earth to Dora, disco del 2020 en el que E. procesó la ruptura con la madre de su hijo. Desde “Gentle Souls” hasta los sensibles “Who You Say You Are” y “Are We Alright Again”. Por supuesto, no faltaron los himnos de sus anteriores discos, como «That Look You Gave That Guy», «Novocaine For the Soul» o «I Need Some Sleep».

También estuvo particularmente magnífico el primer doble de “Jeannie’s Diary» y “3 Speed”, y bastante dispensable su cover de “You Really Got Me” de The Kinks con una letra, que juraría que era alternativa. Desde mi punto de vista, la mejor interpretación fue “It’s a Motherfucker”. Una canción que encapsula perfectamente su estilo: una combinación de letras crudas y vulnerables combinadas con un tono melódico y conmovedor, siempre todo pasado por el filtro de lo cómico.

Mark Oliver Everett demostró una vez más su talento y singularidad como artista, ofreciendo un espectáculo enérgico y emocionante que mantuvo a la audiencia en vilo de principio a fin. Con un repertorio bien estructurado y una banda de primera categoría, Eels ofreció un concierto que no decepcionó a nadie. No importa lo que te guste, Eels no te van a dejar indiferente.

Foto Eels: Víctor Terrazas