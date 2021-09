Efterklang anuncian gira para presentar su nuevo disco

Efterklang regresan el próximo 8 de octubre con un disco nuevo que lleva por título Wildflowers y se publicará a través de City Slang. El trío danés formado por Casper Clausen, Mads Christian Brauer y Rasmus Stolberg vuelven con el sucesor de Alid Sammen (2019), que estarán presentando en nuestro país.

El disco ha sido precedido por tres singles de adelanto,“Dragonfly” y “Living Other Lives” y “Hold Me Close When You Can”. Este último, que salió el 20 de septiembre, ha venido acompañado por un vídeo de alto voltaje emocional, creado en colaboración con más de ochocientos fans suyos de casi una cincuentena de países.

Efterklang actuarán en noviembre de este año en Valencia (Sala Moon, 3 de noviembre) y Madrid (Teatro Lara, ciclo SON Estrella Galicia, 4 de noviembre).

Las entradas para ambos conciertos están a la venta en este enlace.

Escucha ‘Hold Me Close When You Can’ de Efterklang