El power trío Los Autogiros se estrena contundentemente con Prefiero El Rock and Roll

A determinada edad, hay dos cosas importantes que te pueden salvar del aburrimiento: una es la amistad; la otra, la música. Eso parecen tenerlo claro los tres integrantes de este power trío valenciano que viaja con el nombre de Los Autogiros. Sus miembros ya pintan canas y podrían estar de vuelta de todo, en casa viendo en plan zombi algún canal de deporte, pero no, decidieron tomar el toro por los cuernos y buscarse la vida para salirse del pozo negro de la monotonía. Y a juzgar por sus canciones, parece que lo han conseguido.

Gersón Beltrán (bajo), Amadeo Aznar (batería) y Javier Carbonell (voz y guitarra) eran hasta hace poco más de dos años unos perfectos desconocidos, con el único nexo común de su gusto por el rock and roll y haber hecho aquí y allá sus pinitos tocando en bandas, pero el destino quiso que se conocieran y tras algunos intentos fallidos, llegaran a esta formación triangular con la que han ido trabajando sin descanso en el local de ensayo para perfilar un repertorio que les permitiera salir por ahí a tocar, cosa que han hecho también con frecuencia.

Como es natural, tocaba llevar todo eso al estudio de grabación. Cosa que hicieron tomando al asalto los Fireworks Studios de Aldaia (Valencia) para bajo las órdenes del productor Enrique Mompó dar forma a las 12 canciones que integran un primer trabajo discográfico que, desde su título, Prefiero el Rock and Roll, deja bien claras sus intenciones.

Bebiendo del rock urbano español, del pub rock inglés, del punk rock americano y del rock and roll primigenio, sus canciones, compuestas por ellos mismos, hablan de temas desenfadados, con la diversión por bandera, pero sin pegas a dejarse traspasar por el romanticismo (“Viajar contigo”) o la nostalgia (“Brindis vacíos”). En lo musical, no se salen de los renglones del rock, pero dentro de ese espectro, encontramos diversidad: la apertura con “Prefiero el rock and roll” tiene cierto aroma a Dr. Feelgood en sus guitarras; “Somos los autogiros” le debe una cerveza a Johnny Ramone; aires blues con pequeños toques de jazz en “Mundo rural” o el cierto sabor a Chris Isaak que destila “Brindis vacíos”.

Aunque, eso sí, predomina el guitarreo y el rock tirando a duro, como en la auto celebratoria “Somos los autogiros”, la festiva “Labios rojos” o la final “Vendería mi piel”, que incluye la colaboración al saxo de Héctor Muñoz. Entre todas consiguen dar forma a un conjunto sólido y que no pretende impostar nada. Lo que ves es lo que hay: amistad y música. Bien llevadas y bien servidas.

Presentan el disco en la valenciana sala The Hops, en el barrio de Patraix, el sábado día 7 de marzo. Puedes hacerte aquí con las entradas. Y con su disco, en su bandcamp.

A continuación puedes escuchar Prefiero el Rock & Roll, el primer disco de Los Autogiros.