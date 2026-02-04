El Premio Ruido de la prensa musical elige a sus 12 finalistas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

PAM (Periodistas Asociados de Música), la asociación que integra a más de 300 profesionales de la información musical de nuestro país, ha dado a conocer los 12 finalistas para optar al Premio Ruido. El próximo jueves 12 de marzo se celebrará en la Sala Berlanga de Madrid la XI edición de este galardón, que reconoce el Mejor Disco Español del Año, donde prima el talento y la creatividad al margen de ventas, playlists, algoritmos y bots.

El premio parte desde hace 11 años de PAM, como forma de visibilizar la profesión en un momento delicado para el sector, y para el periodismo en general. Más de 70 periodistas musicales acreditados -lo que supone un récord histórico de participación- han votado en esta primera fase.

Ahora los socios de PAM volverán a votar de manera independiente para escoger el disco ganador, que se desvelará en la gala del próximo 12 de marzo, siguiendo criterios exclusivamente artísticos. Entre los nominados caben géneros como el pop, el rock, la electrónica, el shoegaze, el flamenco, el indie o el hardcore.

Los 12 álbumes nominados al Premio Ruido son:

– Amaia: Si abro los ojos no es real (Universal Music)

– Carlos Ares: La boca del lobo (BMG)

– Frente Abierto: Guerra a todo eso (Universal)

– FUET!: Make It Happen (Estudio Mazmorra)

– Guitarricadelafuente: Spanish Leather (Sony Music)

– Pumuky: No sueltes lo efímero (Pumuky)

– Repion: 201 (Mushroom Pillow)

– Rosalía: Lux (Columbia Records, Sony Music)

– Rufus T. Firefly: Todas las cosas buenas (Lago Naranja Records, Altafonte)

– rusowsky: DAISY (rusia-IDK, Warner Music)

– shego: No lo volveré a hacer (Ernie Records, Altafone)

– Valeria Castro: el cuerpo después de todo (Valeria Castro, Warner Music)