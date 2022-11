Disco de la semana: Brian Eno, «FOREVERANDEVERNOMORE”

Especial Brian Eno cantando en «Here Come The Warm Jets», «Another Green World», «Before And After Science», «Cool World».

All Saints: Djivan Gasparyan

Elipsis David Sylvian & Ryuichi Sakamoto & Holger Czukay

Homenaje a Harold Budd: William Basinski & Janek Schaefer

Suso Saiz escoge su disco favorito de Rafael Anton Irisarri

«Future Mantras» de Parapenthe