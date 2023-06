Disco de la semana: Susana López aka Susan Drone, «Stupor Mundi»

Novedades: Los dos últimos trabajos de David Cordero, Maud The Moth & Trajedesaliva presentan «Bordando el manto terrestre», Philipp Bückle & Martijn Pieck, Entidad Animada, Kevin Richard Martin, y comenzamos a escuchar la recopilación «Random and Emblematic: The Sound of Space» (Modern Obscure Music) con Carmen Villain, Ana Quiroga y Felicia Atkinson