No podemos olvidar lo que nos trajo musicalmente aquí, por eso el Telescopio propone una ruta posible que nos lleva por el David Bowie berlinés, y por qué buscó a Brian Eno. Además, la unión de Harold Budd con Cocteau Twins, el pop y la electrónica ambiental de los 90 con Animals On Wheels y The Montgolfier Brothers. Los 90 de The Orb, el drone de Gas, y la propuesta de futuro de Fennesz.