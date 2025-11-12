El tráiler del biopic de Michael Jackson bate todos los récords

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Michael Jackson, el eterno “Rey del Pop”, vuelve a ocupar titulares gracias al éxito del tráiler de su biopic Michael, que alcanzó un récord histórico de 116,2 millones de visualizaciones en 24 horas, superando los avances de The Eras Tour, Bohemian Rhapsody y Bob Marley: One Love.

Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) y escrita por John Logan, la cinta cuenta con la producción de Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody, y con Lionsgate y Universal Pictures en la distribución. El papel protagonista recae en Jaafar Jackson, sobrino del artista, acompañado por Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller.

¿Será Michael el taquillazo que parece?

Prevista para estrenarse el 24 de abril de 2026, Michael busca ofrecer un retrato íntimo y épico del artista desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

La película, cuyo tráiler como decimos batió récords de visualizaciones en 24 horas, apunta a una narrativa ambiciosa que combina la espectacularidad visual con la exploración emocional de su protagonista. El guion aborda tanto la genialidad creativa de Jackson como las tensiones personales y familiares que marcaron su carrera. Fuqua ha señalado que su intención es “mostrar el alma del artista”, evitando reducir su figura a las controversias que rodearon su vida. No obstante, el reto será equilibrar la veneración del mito con la complejidad humana del personaje, en un contexto donde el legado de Jackson sigue siendo objeto de debate.

Más allá de su dimensión cinematográfica, Michael representa un fenómeno cultural que refleja cómo el legado de los grandes iconos musicales continúa generando fascinación y rentabilidad. Década y media después ese 25 de junio de 2009 cuando falleció a los 50 años, el imperio de Jackson sigue siendo un fenómeno económico sin precedentes: su patrimonio ha generado más de 3.500 millones de dólares, liderando de nuevo la lista de Forbes con 105 millones solo en el último año.

Disfruta del tráiler de ‘Michael’ biopic de Michael Jackson