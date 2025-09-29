Lo último:
Iván Ferreiro
Iván Ferreiro lanza la canción ‘Hoy por ayer’

Redacción MZK

Iván Ferreiro acaba de estrenar “Hoy por ayer”, un tema que en su día dio vida junto a Piratas y que ahora resurge como antesala de lo que será su próxima gira.

Esta es la primera canción publicada dentro de un recorrido con el que celebrará treinta y cinco años de carrera, repasando sus grandes éxitos en directo.

La grabación tuvo lugar en La Casa Murada, con Ferreiro acompañado por Xavi Molero a la batería, Amaro Ferreiro y Emilio Saiz en guitarras, Ricky Falkner al bajo y Pablo Novoa a los teclados. Junto a ellos, el multinstrumentista Sergio M. Puga.

Como cuenta el propio Iván Ferreiro: «Hace unos meses se cumplían veinte años de la publicación de “Canciones para el tiempo y la distancia” y ese aniversario me ha recordado la cantidad de tiempo que llevo dedicándome a la música: ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes,
hoteles y carreteras.

No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones.

Treinta y cinco años de canciones.

Doce discos de estudio (cinco discos con Piratas y siete con mi nombre) y algunos más entre directos, recopilatorios y caprichos como “Perversiones Catastróficas” o “Cena Recalentada”.

Por eso he decidido celebrar estos 35 años de carrera con una gira muy especial.

Una gira para revisitar canciones que lo fueron todo para mí y que se quedaron por el camino sustituidas u olvidadas por otras nuevas que fueron llegando.

Canciones que hace más de 20 años que no canto y otras que siempre han estado en mi
repertorio.

Tengo ganas de volver a salir al escenario solamente con un micrófono en la mano, y dedicarme solo a cantar, con la banda que me lleva acompañando los últimos años.

En definitiva, un viaje desordenado desde la época de Piratas hasta ahora para celebrar y
recordar que aún sigo vivo y que vosotras y vosotros seguís ahí.

La gira se llamará “Hoy x Ayer” y pronto anunciaremos las primeras fechas.

Espero que os haga tanta ilusión como a mí».

Escucha ‘Hoy por ayer’ de Iván Ferreiro

 

 

