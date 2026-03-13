Emilia Pardo y Bazán avanzan una nueva canción de su próximo álbum

El quinteto Emilia Pardo y Bazán sigue mostrando canciones que formarán parte de su nuevo disco. Un álbum que verá la luz en los próximos meses y del que ya nos han avanzado algún tema en lo que va de año. La nueva canción se titula «Culito» y, comentan, podría ser otro capítulo de una serie dramática perfecta.

“El último verso de un poema de Elvira Sastre es el primer verso de esta canción, que más que una canción es un grito de auxilio que implora compañía más allá del desconsuelo que provoca el sexo por el sexo, ese que no llega al domingo y deja un regusto insulso que se amotina en la boca hasta el lunes por la mañana. Son un montón de frases que quizá hubieran formado parte del perfil de Tinder de Gustavo Adolfo Bécquer, teniendo siempre en cuenta que el único cuerpo capaz de salvarnos es aquel que alberga un alma con conciencia de clase».

El ahora quinteto ha construido un universo sonoro propio en el que conviven la emoción terrenal con guitarras distorsionadas, melodías contagiosas y letras que observan lo cotidiano con ironía, afecto, melancolía, y con una visión cruda y confesional del amor y los sentimientos. Su nuevo disco, producido por Guille Mostaza, llegará en abril y promete llevar un paso más allá todas las virtudes que les hacen únicos.

Aquí puedes escuchar «Culito», el nuevo sencillo de Emilia Pardo y Bazán.