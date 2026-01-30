Emilia, Pardo y Bazán publican un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Emilia, Pardo y Bazán, ahora reconvertidos en quinteto, anunciaron a finales del pasado año el lanzamiento de un nuevo disco. Al mismo tiempo que compartían una canción navideña, confirmaron la salida de su tercer álbum para este año 2026. Un trabajo que finalmente saldrá el mes de mayo y que ha sido producido por Guille Mostaza. Con este nuevo disco el grupo promete avanzar un paso más en la consolidación de ese universo propio en el que conviven emociones con guitarras distorsionadas, y melodías contagiosas con letras que observan lo cotidiano con ironía, afecto y melancolía.

Como avance, Emilia, Pardo y Bazán acaban de publicar un nuevo sencillo titulado «San Juan». Una canción que habla de hermosas destrucciones, de soledades, de extrañas noches de San Juan y de giros inesperados.

A continuación puedes escuchar «San Juan», el nuevo sencillo de Emilia, Pardo y Bazán, avance de su esperado tercer álbum.