Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Rita Ojanguren – Parecer paloma

The James Hunter Six – Here and now

Løse – Hay un hueco en algún sitio

Axolotes Mexicanos – Que me beses!!!

Canastéreo – Esmeraldas

Xoel López – Sombras chinas

Dry Cleaning – Let me grow and you’ll see the fruit

La Perra Blanco – Devil in my bed

Ana Curra – Un día en Texas (con Anna y Skiper de Sistema de Entretenimiento)

Tomora – Ring the alarm

The Rumba Madre – Juanito

Bunbury – Un brindis al sol

Gorillaz – Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Emilia, Pardo y Bazán – Acto de Navidad

Emilia, Pardo y Bazán ha compartido esta semana su canción para esta Navidad. Tras el reciente anuncio de su tercer álbum para 2026, el grupo nos sorprende con una canción navideña, un estallido de energía y amor a su manera para celebrar como nunca estas fechas tan especiales.

Juana Everett – Bring me back

Juana Everett ha publicado esta semana el sencillo «Bring me back», segundo adelanto de su nuevo álbum Past Lives in California. Un disco que verá la luz a comienzos de 2026 con el sello Great Canyon Records y que contará con las colaboraciones vocales estelares de los norteamericanos Dylan LeBlanc y Nicki Bluhm. El vídeo que acompaña a la canción ha sido grabado en el propio estudio de Nashville.

ATK Epop ft. Amaia Pop & Álvaro Sanz – Mecánico corazón

El productor ATK Epop vuelve a unir fuerzas con Amaia Pop y Álvaro Sanz en su nuevo sencillo, «Mecánico Corazón». Una poderosa canción de electro-pop que relata la frialdad de un amor programado, repetitivo y emocionalmente inerte. Sintetizadores pulidos, bases electrónicas firmes y un aura retro-futurista para este tema emotivo y liberador.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.