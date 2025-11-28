Entrevistamos a L’Exotighost

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

L’Exotighost estarán actuando el próximo 5 de diciembre en la madrileña Sala El Sol junto a Vacaciones Permanentes y Yo Diablo(entradas aquí) presentando las canciones de Hawái está en tu mente (Everlasting, 25), su reciente nuevo disco y el tercero ya en el casillero de la banda nacional dedicada al género de la exótica por excelencia.

Una cita a tras bandas, en la que estarán acompañados de dos compañeros de sello como son los salmantinos Vacaciones Permanentes y los valencianos Yo Diablo.

“Nos gusta combinar las virtudes del pasado con las herramientas y pegada del presente”

¿Qué tal está funcionando “Hawái está en tu mente” (25), el que en octubre se convirtió en vuestro nuevo disco?

Pues realmente bien. Las primeras semanas tuvimos un pico de escuchas en streaming como nunca habíamos alcanzado, pero lo que más nos importa es el reporte que nos está llegando de amigos, músicos, periodistas (aunque a día de hoy todavía no he leído ninguna crítica) y también de gente que no conocemos. Este verano pasado lo estrenamos en California en el Tiki Oasis de San Diego, y allí se hicieron con el vinilo muchos músicos de exótica a los que admiramos profundamente y que se han tomado la molestia de hacernos llegar lo mucho que les ha gustado. Estamos muy contentos.

¿Qué significa el título del álbum, “Hawái está en tu mente” (25)? ¿Es, precisamente, algo más que un mero título?

Totalmente, tiene mucha miga. Sobre todo, es toda una declaración de principios que cualquier amante de la evasión espiritual compartirá. Alude al propio sentido del tiki y la exótica, ese estado mental que no se marchita ni en el día más crudo del invierno. Hawaii es nuestro nirvana, algo que no te quitas de la cabeza. Pero, por otro lado, no es necesario haber estado allí para que repentinamente ocupe los pensamientos de la gente en cuanto se menciona la palabra. Hawaii se ha convertido en un mood, casi siempre agradable y asociado al placer.

Quizá es demasiado pronto, pero ¿Cambiaríais algo del disco en este momento? Lo digo porque, desde fuera, cabe presumirse que L’Exotighost es una banda meticulosa y perfeccionista.

Lo somos. Aparte de planificar bien la grabación, hay mucho trabajo de arreglos, edición de ambientes y mezcla. En este disco sí tengo muy claro algo que cambiaría. Y es que grabaría el disco con contrabajo en lugar de ukelele bajo, que era el instrumento que venía utilizando en la banda. El contrabajo es mi instrumento principal desde hace veintimuchos años, y lo recuperé este verano en la gira americana ante la necesidad de ir libres en los vuelos, me pusieron contrabajo allí y fue una delicia comprobar cómo suenan los temas, la profundidad que aporta este instrumento. De hecho, los conciertos que estamos haciendo ahora en España los estoy haciendo con contrabajo.

¿Cuáles diríais que son las principales diferencias entre “Hawái está en tu mente” (25) y el previo “Kamongo” (22)?

El rodaje de los temas. Los de este disco los hemos testado bastante más en directo y eso se nota, porque la banda creo que suena más orgánica a nivel musical. Por otro lado, creo que es un disco más luminoso e incluso bailable.

¿Y cuáles son las novedades en esta última entrega y con respecto a vuestro debut, “La ola oculta” (19)?

Aparte de todo el rodaje como banda durante años, lo que implica lógicamente una mejora de ejecución y urdimbre entre los instrumentos, la diferencia es que el theremín ha ido perdiendo protagonismo. Y también la parte oscura: al principio me preocupaba más aportar un giro dark a la exótica, ahora hemos ido encontrando otras vías más musicales y menos estéticas para seguir haciendo algo nuevo y misterioso.

¿Cuál dirías que es la principal peculiaridad de la exótica (y la cultura tiki) con respecto a otros géneros? ¿Qué hace que este estilo sea, en vuestra opinión, tan excepcional y atractivo?

Creo que es un estilo que no se acaba, permite miles de combinaciones de instrumentos, tempos, escalas, una vez que estás bien metido en esta música y sabes reconocer qué tiene el marchamo exótico y que la libertad es enorme. Y eso queda claro escuchando los grandes discos de la exótica de finales de los 50, todos suenan muy diferentes entre sí, y con las bandas que han recuperado el estilo desde los 90 pasa lo mismo: suenan muy diferentes entre sí.

¿Dónde diríais que focalizáis especialmente ese gusto vuestro por revisitar y reinterpretar lo retro?

Nos gusta combinar las virtudes del pasado con las herramientas y pegada del presente. Del pasado nos gusta recuperar el gusto por la melodía, por una melodía original y bien hecha, con su punto de misterio. Todos nuestros temas tienen melodías y armonías que permitirían adaptarlas a cualquier otro estilo. A eso le sumamos el haber escuchado muchos estilos de música diferentes para que la cosa no caiga en lo retro.

¿Cuáles son las principales sensaciones que aspiráis a conseguir despertar en el oyente?

La primera es la sorpresa, creo que es importante sorprender. Evitar el surco ya trillado. Y, después, por supuesto evocar sensaciones, hacer viajar a través del oído.

Una de las cualidades palpables de vuestra música en esa clara querencia cinematográfica de las canciones ¿Sois grandes consumidores del cine? ¿Cómo creéis que os influencia el cine a la hora de componer?

Mucho. El cine es una fuente de inspiración constante, y además creo que vive una época maravillosa en cuanto a libertad y ruptura de esquemas. Antes había que rebuscar en el cine de autor, mientras que ahora hay propuestas muy radicales que son taquilleras y multipremiadas, solo hay que ver el estatus de Lanthimos ahora; o “La sustancia” que es puro Cronenberg alcanzando a públicos grandes (y horripilándolos también).

Creo que el disco se ha publicado también en países como USA, UK, Japón y Oceanía ¿A qué creéis que se debe esta repercusión o, cuando mínimo, aceptación en otros países?

El anterior disco, “Kamongo”, se editó en USA y funcionó muy bien. Este nuevo, lo va a editar el próximo febrero el sello Mello Exotica en USA, Japón, UK y Oceanía. La razón es que hay más fans a la exótica en esos países. Muy especialmente en USA, en donde ya hemos tocado varias veces. Tenemos fans y nos han acogido en el circuito tiki con mucho amor.

¿Resulta complicado llevar vuestra propuesta al directo? Me refiero a desde dos puntos de vista: por supuesto, el artístico… pero también desde el logístico.

Sigue siendo complicado, pero digamos que años de conciertos y giras nos han servido para ir descargando la propuesta en directo. Antes íbamos con dos ukeleles bajos, shamisen, varios micros de procesos electrónicos de marimba y batería. Ahora incluso a veces damos conciertos de cuarteto puro de contrabajo, guitarra, marimba y batería, como el otro día abriendo para La LOM. Y funcionó muy bien, al público le encantó.

¿Qué tipo de concierto vais a ofrecer en la Sala Sol el próximo 5 de diciembre? ¿Habrá alguna sorpresa especial?

Vamos a ofrecer un concierto muy directo. Al ser tres bandas y cerrar la noche hemos elegido un repertorio bastante energético y trotón, pero siempre exótico.

En efecto, estaréis acompañados de grupos dispares como son Vacaciones Permanentes y Yo Diablo ¿Qué os parece esta mixtura y qué opináis de vuestros compañeros de velada en esta ocasión?

Sí, son bandas compañeras de sello. Nos gusta compartir escenario y público con bandas con una estética tan diferentes. Tanto a Yo Diablo como Vacaciones Permanentes los hemos escuchado y disfrutado.

Escucha ‘Hawái está en tu mente’ de L’Exotighost

Foto L’Exotighost: Alfredo Arias