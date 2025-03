Entrevistamos a Victorias

La intrahistoria del rock sevillano da para escribir más de un manual de guía y supervivencia por una escena que se renueva y respira en distintas direcciones con cada cambio de estación, por mucho que se diga que en la ciudad sólo existen dos.

La nueva hornada, que es a la vez veterana y futurible, incorpora las enseñanzas de las nuevas generaciones y se recrea en el bagaje de músicos anteriores e incluso alejados de sus presupuestos para dar forma a algo fresco y lleno de referencias cruzadas. Los cuatro músicos que tocan, cantan y componen en Victorias saben que tal vez la caducidad sea la principal amenaza en un momento en que apreciar y valorar cada propuesta individual es una tarea altamente delicada y por ende injusta.

Sin embargo, con su nueva colección de temas se entregan a un pop directo, cercano y lleno de catástrofes emocionales que, en consonancia con su título, desembocan en una luz cercana a la esperanza. Tras pasar por Sevilla, Murcia, Granada y La Radio Encendida vuelven a Madrid y debutan en Zaragoza esta semana.

Christian Lancharro, bajista y responsable de gran parte del diseño final del sonido, responde a varias de las incógnitas que nos planteamos tras su escucha.

«Estamos cabreados con el mundo, con la industria, necesitábamos hacer esta especie de exorcismo y sacar toda la mierda fuera»

Un Puño Amable (2022) ya fue uno de los discos más destacados de la escena pop aquel año, algo así como un puñetazo (valga la redundancia) en el estómago, lleno de canciones directas y estribillos potentísimos. Este Emocional abunda en parte en ese caldo sonoro, pero matizándolo con canciones más íntimas y confesionales. ¿Representa un perfil más cercano a la realidad de una banda como Victorias hoy en día?

Sí, completamente. Aunque pienso que Emocional, siguiendo la línea de Un Puño Amable, es mucho más directo y sincero. Es la evolución que sigue la banda y en lo que estamos ahora. Hablar claro y sin miedo a exponernos y sentirnos vulnerables. La verdad es que estamos cabreados con el mundo, con la industria, necesitábamos hacer esta especie de exorcismo y sacar toda la mierda fuera. Esto somos, esto es lo que hay. Fuera caretas.

¿Es una continuación natural? Aquí hay temas que encajarían perfectamente en el disco anterior pero otros que pueden sorprender a quienes os conocieran por dicho trabajo.

Puede que sea una evolución natural. Es una evolución personal en todos los sentidos. Por supuesto que alguna canción encajaría en el disco anterior, pero pienso que estamos en otro momento y de ahí la diversidad de este disco. Pienso que este disco suena a banda, más a directo, a diferencia de Un Puño Amable, estar girando año y medio con el disco anterior ha servido para afianzar el sonido de la banda. Hay menos capas de teclados y hemos ido más al grano suprimiendo partes de la estructura de la canción que no eran necesarias.

Se llama Emocional pero también podría haberse llamado Visceral, por ejemplo, porque hay mucha rabia y sentimientos al límite en estas canciones.

Podría ser un título bastante acertado también. Hay mucha rabia y es bueno soltarla y cantarla. Debemos sacar todo lo que llevamos dentro. Nosotros creemos que así es como se cuentan las cosas de verdad. Y al final es como te entiende el público. Hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Para qué disimular con “Te quiero” en vasco si podemos decir “Yo sí te quería”?

¿Habéis recuperado mucho material anterior que pudo quedarse en el tintero esperando un contexto más adecuado?

Tuvimos que decantarnos por más de cuarenta canciones que había sobre la mesa (mucha rabia acumulada). Hay material que se ha ido creando a posteriori del disco anterior, aunque muchas de ellas son próximas a la grabación. Hay un poco de todo. La misma charla que dio Gustavo Santaolalla a Café Tacvba en el 94 para la grabación de Re nos la dio el sello cuando nos planteamos la andadura para escribir el disco. Mientras más canciones tengamos, más tendremos donde elegir y mejor será el resultado final. Hemos ido filtrando hasta quedarnos con trece, catorce para grabar, de hecho en el estudio se quedó una a medio grabar porque no estábamos convencidos. Eso de componer una canción y sacarla no va con nosotros, necesitamos tener un todo, un concepto, no sólo las canciones (que es lo más importante, claro), el arte de la portada, el vinilo transparente, los vídeos, la ropa, las entrevistas…

¿Cuál es el criterio, o la clave, para decidir desde el local de ensayo al estudio qué temas se quedan de momento y cuáles se guardan para un posible uso posterior?

Pues creo que lo más sensato y lo que más nos ayuda a nosotros una vez montadas es ver qué nos trasmite la canción. Hay muchas veces que tenemos muchas esperanzas en alguna y vemos cómo al final no funciona. De todas formas no somos muy partidarios de “rescatar” canciones desechadas, las canciones tienen su momento y forman parte de un concepto. Lo mismo alguna vez miramos atrás y retomamos alguna, no sé…

Habéis dicho en varias ocasiones que tenéis alma punk pero también tendéis a la reflexión y a los tempos más sosegados. ¿Es una de las máximas del grupo para mantener viva la llama?

Bueno, creo que es simplemente el tempo que pide en ese momento según que tema. No nos da miedo el encasillarnos en nada y nos atrevemos con todo. Hay canciones como “Seré lo peor” o “Yo sí te quería” que pueden marcar un nuevo camino, no nos atrevimos a tomarlo antes, tenemos que estar en continua evolución probando nuevas sonoridades y nuevos retos.

Las nuevas canciones básicamente hablan de amor, de desamor y a veces de la desafección por dichos conceptos. Casi se puede mascar la mala baba de algunos temas.

Nos alegra que os haya llegado esa mala baba de la que hablas por qué es la que queremos transmitir. Hablamos de cómo nos sentimos en este momento y sí, puede que sea con “mala baba”. Ya te digo, estamos cabreados con casi todo lo que nos rodea.

En “La mitad de la mitad” o “Baila este cabreo” (maravilloso título, por cierto) está la esperanza, o el deseo encubierto, de que puede haber luz al final del túnel, pero no hay ningún filtro ni aditivo. ¿Jugáis a ser escépticos con ciertas cuestiones?

Sabemos que muchas veces hay luz al final del túnel, pero hay otras por el contrario que no la hay, y no pasa nada. Pero somos sensatos y tenemos siempre los pies en la tierra. Hay muchos gurús que hacen rentable tu cabreo.

Siempre se dice que cuando se compone una canción hay una parte de verdad y otra, mucha o poca, de pura ficción, como corresponde a toda obra de arte. ¿Cómo enfocáis la creación para contar lo que queréis contar con la máxima veracidad posible?

Son experiencias propias de cada uno de nosotros. Son vivencias que hemos atravesado, ya sea con parejas, amistades y con los mismos miembros de Victorias. Hay veces, muy pocas, que escribimos a algo que no nos ha pasado directamente a nosotros, pero si a alguien cercano. De todas formas pudiera ser auto ficción, o no.

¿Cómo se sobrevive a tanto input en medios y redes? Me refiero al hecho de intentar preservar la esencia y los objetivos originales abstrayéndoos de la sobreexposición informativa que rodea al mundo de la música.

Bueno, nosotros en nuestro caso seguimos nuestro camino. Nos mantenemos de momento al margen de nuevas tendencias y de toda la sobreexposición. Es verdad que estamos al tanto de lo que pasa, pero muchas veces al salir de Sevilla y ver lo que se murmura fuera nos damos cuenta en la burbuja que vivimos. Y no creo que sea una burbuja por indiferencia, simplemente creo que nos protege de todo y eso nos permite seguir haciendo lo que hacemos.

La banda ha pasado por diversas reformas. Fuisteis trío, luego quinteto y después de varias idas y venidas os convertís en cuarteto. ¿Afecta en algo a la consistencia del trabajo?

Siempre que hay un cambio de ciclo pierdes o ganas algo. No nos da miedo eso. Se ha marchado gente y ha entrado otra nueva y creo que la filosofía se contagia. Nos ha hecho más fuertes.

Habrá quienes puedan sorprenderse o incluso escandalizarse cuando se enteren de que habéis versionado, entre otros, al ínclito Pancho Céspedes.

Desde nuestra más humilde opinión y con todo el respeto del mundo a Pancho, creo que se hizo un buen trabajo. Hemos recibido mucho feedback desde que la hicimos y ha funcionado muy bien. También nos atrevimos con Peso Pluma que al igual que “Vida loca” fue todo un reto retorcer la original y hacerla nuestra.

Supongo que andáis más que ilusionados con la inminente gira. Empezasteis hace nada en casa, en la sala X, y hay fechas cerradas hasta casi el inicio del verano. ¿El proyecto está en vías de consolidarse?

Como decían Machado y Serrat, se hace camino al andar y picando piedra, no hay otra manera. Creo que estamos en el punto más bonito de nuestra historia y nos sentimos más fuertes que nunca. Va a haber Victorias para mucho rato y esperamos veros por el camino.

