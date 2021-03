Entrevistamos al productor DWYR

DWYR es un productor con un talento enorme. Ha trabajado dentro y fuera de la industria de la música durante muchos años. Ahora estrena track en el compilatorio del sello español Be Your Own Studio, y lo hace consolidando su sonido y llevándolo más allá. Hemos tenido el placer de hablar con él y este ha sido el resultado.

“Me gusta que mis pistas tengan una sensación visual. Si no puedo imaginarme un video musical o algún tipo de escena cinematográfica, por lo general tengo que probar algo diferente”

Desde que empezaste hasta ahora, ¿ha cambiado mucho tu método de trabajo? ¿Y tu sonido?

¡Sí 100%! Parece que desde que empecé, cuanto más aprendí, más me di cuenta de que no sabía nada jaja. Está en constante evolución y cambio, pero creo que esa es mi parte favorita. Siempre habrá cosas nuevas por descubrir y nunca cambiar hará que tu sonido sea un poco plano. Estoy seguro de que seguiré experimentando y cambiando más a medida que avance.

¿Sobre qué idea construiste el sonido tuyo? ¿Tenías alguna fijación por algún sonido, imagen, película, libro, referencia, ambientación específica?

Definitivamente creo que mi sonido comienza con la sensación general que obtengo de los acordes o melodías básicos. Me gusta que mis pistas también tengan una sensación visual. Si no puedo imaginarme un video musical o algún tipo de escena cinematográfica, por lo general tengo que probar algo diferente o pasar a la siguiente idea.

¿Qué nos puedes contar sobre tu último trabajo en Be Your Own Studio Label? ¿Cómo nació?

Bueno, para ser honesto, esta pista en particular fue algo que comencé hace unos 3 años y no la había tocado en mucho tiempo. Cuando Be Your Own me pidió música, supe que tenía algunas ideas realmente bonitas que necesitaba terminar y finalmente publicar en el mundo. Dejé de producir música electrónica por un tiempo y me concentré solo en producir para otros, pero las cosas que aprendí en los últimos años me ayudaron a finalmente terminarlo y unirlo todo en una gran fusión de mi trabajo anterior y los sonidos más nuevos que hago ahora.

¿Por qué decidiste llamarlo así y representarlo con ese sonido?

Como mencioné antes, esta canción comenzó hace mucho tiempo y entonces cuando abrí el proyecto hubo una avalancha de recuerdos (Memories) que volvieron a mí desde ese punto de mi carrera y como diferentes eran las cosas ahora. Así que armarlo se sintió como si el nuevo yo ayudara a terminar las ideas del antiguo yo y simplemente se sintió bien tener finalmente un producto terminado.

¿Este trabajo nace de la necesidad de ir más allá del sonido que nos tienes acostumbrado? ¿Cuál es el concepto que hay detrás?

Creo que es parte de la música que más disfruto hacer y tiene las influencias de los artistas a los que más admiro, como Bonobo, Moderat, Tourist, etc. Y creo que, por lo general, es mi propio yo quien me impide ir más lejos con este estilo porque tal vez sea un camino un poco más difícil de asimilar en la música, pero siempre pondré cosas como esta cuando sea el momento adecuado.

Tu sonido es muy ecléctico, ¿cómo consigues armonizar influencias a veces tan dispares?

Creo que proviene de mi formación musical mientras crecía. Toqué en bandas de rock, escuché hip hop y finalmente comencé a pinchar música electrónica. Ser DJ fue una gran influencia en lo que estaba haciendo en ese momento porque quería hacer cosas que pudiera pinchar, pero siempre me gustó componer canciones también. Puede ser algo malo porque nunca he sido capaz de presentar un estilo consistente y singular, pero me ayudó a ser realmente versátil en mis producciones para otros. Diría que todavía estoy tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre mi propio sonido y todas estas influencias. Pero por ahora solo estoy disfrutando haciendo lo que me apetezca en el momento y espero que la gente pueda hacer la distinción entre “oh, esta es una pista de house DWYR” o “oh, esta es una pista experimental de DWYR”.

¿Podrías comentarnos el proceso de creación y el criterio que elegiste para desarrollar este EP?

Sabía que el concepto de la compilación iba a ser música electrónica atmosférica y emocional, así que quería encontrar sonidos que se sintieran grandes y también aportar muchos elementos interesantes para que no se sintiera demasiado lineal. Afortunadamente, tuve una buena base e idea de inmediato para entrar en la pista, así que todo se armó muy rápido.

¿Con qué hardware y software has trabajado?

En el pasado, solía tener un estudio en el sótano de mi casa con algunos otros amigos y teníamos un equipo realmente bueno. Usamos principalmente Protools y teníamos muchos micrófonos y preamplificadores para grabar bandas completas, pero desde que me metí en la música electrónica solo hemos sido yo, Ableton y mi ordenador. Creo que en el futuro me gustaría comprar más equipo y volver a incorporar más sonidos analógicos a mi música, pero ese es un pasatiempo muy caro, así que veremos jaja.

¿Qué es lo que más admiras de un sello como Be Your Own Studio Label? ¿Qué crees que te identifica?

En mi experiencia, sellos como Be Your Own se preocupan mucho más por sus artistas en comparación con sellos más grandes. Una marca más grande puede tener más contactos y dinero para la promoción, pero a menos que ganes mucho dinero para ellos, no es realmente beneficioso para ellos trabajar duro. Entonces, un sello nuevo que quiere crecer sabe que tiene que hacer todo lo posible para ayudar a sus artistas a crecer para que todos se beneficien y creen más oportunidades, etc. Creo que es importante encontrar un lugar en el que la gente se preocupe por tu sonido y pueda brindarte ese impulso adicional para llevar tu música a más situaciones para tener éxito.

Para terminar, ¿cuáles son tus proyectos presentes y futuros?

Tengo un montón de pistas originales programadas para salir en los próximos meses hasta septiembre.

Mi objetivo últimamente ha sido lanzar al menos una producción al mes. Estoy muy emocionado por un nuevo proyecto en el que estoy trabajando con el Artista Kyle MAGNVS y algunos otros productores / Artistas españoles también. Creo que la consistencia es clave y cuanto más publiques, más personas comenzarán a escuchar sobre ti y se interesarán en lo que viene después.