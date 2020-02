Entrevistamos a Ash, que celebran su 25º aniversario

Los norirlandeses Ash cuentan en su haber con varios himnos incontestables de los 90, y llevan un cuarto de siglo facturando sólidos pildorazos de indie-pop/rock de guitarras. El trío celebra tan señalada efeméride publicando un nuevo recopilatorio, Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash (BMG, 20), que visto en conjunto da buena cuenta del olfato infalible del combo a la hora de crear canciones irresistibles del tipo de las que se resisten a caer en el olvido. Contactamos con el bajista Mark Hamilton para repasar algunos de los momentos por los que ha pasado un grupo que, además, nos visitará en marzo y abril para ofrecer conciertos en Barcelona, Bilbao y Madrid.

“No tuvimos que esperar demasiado para vivir aquel sueño que habíamos imaginado cuando éramos niños”

Ya habíais publicado con anterioridad un recopilatorio, Intergalactic Sonic 7’’s (Sony, 02), en el año 2002 ¿Por qué este era el momento adecuado para lanzar otra retrospectiva de Ash?

BMG adquirió los derechos de todo nuestro catálogo de Warner hace unos años. En 2018 lanzaron nuestro primer disco “nuevo”, Islands (Infectious, 18), que por primera vez en casi una década nos puso otra vez en las listas del Reino Unido, lo cual fue fantástico. Ahora mismo todavía estamos ocupados trabajando en la continuación de ese álbum, pero en 2020 se celebra un importante aniversario para Ash –25 años desde que firmamos por primera vez y comenzamos a lanzar discos–, así que BMG pensó que era buen momento para lanzar una retrospectiva actualizada. Fue guay añadir “Darkest Hour Of The Night” como nuevo single, y estamos emocionados por el hecho de salir a recorrer Europa esta primavera. Con suerte podremos hacer algo impetuoso e incluirlo en el próximo disco en 2021.

El álbum ha sido bautizado como “Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash” (BMG, 20), que en su momento también dio nombre a una de una de vuestras canciones. Pero ¿qué significado adicional tiene para vosotros ese “Teenage Wildlife” para que lo escojáis ahora como título de esta nueva referencia?

“Teenage Wildlife” es también el título de un documental filmado durante los caóticos dieciocho meses que duró nuestra gira presentación de 1977 (Warner, 96), cuando las cosas realmente despegaron para nosotros. También es una canción de David Bowie que hemos descubierto y que sentimos que resume perfectamente ese período. Fue una época loca y, como entonces todavía éramos unos adolescentes, el título habla por sí mismo. Básicamente hemos estado en la burbuja de las giras durante la siguiente década, así que realmente no tuvimos que esperar demasiado para vivir aquel sueño que habíamos imaginado cuando éramos niños.

Como decías, el disco incluye un tema nuevo: “Darkest Hour Of The Night” ¿De cuándo es esta canción? ¿Qué puedes contarme acerca de este tema?

“Darkest Hour Of The Night” fue escrita en 2017 y grabada en 2019 para formar parte de nuestro próximo álbum de larga duración. Tim (Wheeler) la escribió y es, obviamente, una canción sobre las consecuencias de una mala ruptura y esa sensación de estar solo y ser vulnerable, además del miedo a lo desconocido después de que, aparentemente, tu vida se derrumbe alrededor tuyo. Es fácil para la gente decirte que seas fuerte y te mantengas firme, pero cuando estás en un lugar oscuro es extremadamente difícil ver la luz al final del túnel. Supongo que es una canción con la que espero que otros puedan identificarse cuando estén en esa situación, y que así sientan cierta solidaridad ante esa angustia.

También habéis publicado recientemente una caja de vinilos de siete pulgadas –“94-04: The 7? Singles Box Set” (BMG, 19)– que recopila todos vuestros singles en ese formato. Yo la tengo y es una auténtica preciosidad ¿De quién fue la idea de lanzar este artículo tan atractivo para los fans?

Esa fue otra idea de BMG. Siempre hemos lanzado nuestros sencillos en vinilo de siete pulgadas, y la mayoría de los singles más antiguos son casi imposibles de encontrar en cualquier sitio, así que fue fantástico volver a empaquetar y emitir los primeros diez años en una caja de dobles caras A. La caja luce genial. Me encanta sentir el valor que desprende el vinilo, eso es algo que ya no se obtiene con las descargas o las escuchas de streaming. Es importante tener esa conexión física con la música.

El caso es que ya lleváis juntos un cuarto de siglo y da la sensación de que os seguís entendiendo muy bien como músicos… pero también como personas ¿Cuál es la fórmula para que la banda haya mantenido la calidad de su música durante tanto tiempo y funcionando además sin interrupciones?

Ash es como una segunda familia. Hemos pasado por tantas cosas que sería difícil imaginar que no estuviésemos juntos. Nos separamos cuando no estamos de gira o en el estudio, pero cuando nos juntamos de nuevo es como si no hubiéramos estado separados durante más de cinco minutos. Con el tiempo hemos aprendido a no ser demasiado rebuscados cuando escribimos o grabamos nuevas canciones. A veces, en el pasado, nos calentábamos si no estábamos plenamente convencidos acerca de cómo sonaba cierta canción y si no sentíamos en primera persona que “encajaba” con la banda. Pero creo que después de Meltdown (Echo, 04) nos relajamos y nos abrimos a probar nuevas direcciones y producciones. Eso fue realmente obvio en la serie A-Z (Atomic Heart, 10) y después al hacer Kablammo! (Ear, 15). Con Islands (Infectious, 18) sentimos que las canciones eran más coherentes y clásicas con respecto a lo que significa Ash, pero volveremos a experimentar en el próximo nuevo álbum. Es bueno salir de tus zonas de confort y probar cosas nuevas. Mantiene la frescura. También nos conocemos desde que éramos niños en la escuela, así que aprendimos a controlar nuestros egos y todos sabemos que compartimos la misma misión, que no es otra que hacer buena música y tocarla delante de tanta gente como sea posible.

¿Entonces ya tenéis nuevas canciones para el próximo álbum? ¿En qué línea irá ese disco? ¿Qué sonido queréis que tenga el próximo trabajo de Ash?

Sí, de hecho la mayor parte del próximo disco nuevo está ya grabada. Tenemos catorce canciones con toda la música grabada y ahora Tim (Wheeler) está terminando las letras y las voces. Como decía antes, abarca mucho e incluye estilos y producción diferentes. Luce bastante esquizofrénico, pero en un sentido creativo positivo. Una de las bandas favoritas de todos nosotros es Ween. Podrían coger cualquier género y escribir canciones increíbles en ese estilo, y luego tocarlas en el estudio como si hubieran sido maestros en esa parcela durante décadas. Son una auténtica inspiración ¡Prepárate para estar confuso! ¡Esperemos que haya para todos los gustos!

Tengo que decir que mi disco favorito sigue siendo 1977 (Warner, 96), que se publicó cuando yo estaba en torno a la veintena y se convirtió en uno de mis favoritos de aquella época ¿Cuál es tu disco favorito de Ash?

Es difícil elegir un favorito, ya que todos son hijos nuestros y representan períodos enteros de nuestra vida. Free All Angels (Edel, 01) fue un álbum veraniego realmente inspirador y divertido, que sentimos como un renacimiento después de la naturaleza pesada de Nu-Clear Sounds (Dreamworks, 98). Lo pasamos de maravilla grabándolo en España y aquella serie de singles exitosos nos catapultó de nuevo a la cima de las listas, poniéndonos de nuevo en el foco de la atención. Fue un gran momento y sentimos una tremenda sensación de reivindicación y logro después de cierta incertidumbre y casi caer en bancarrota.

“Aprendimos a controlar nuestros egos y sabemos que compartimos la misma misión”

¿Cómo fue para un grupo norirlandés como vosotros que, en aquel momento, la prensa os situase con frecuencia dentro del movimiento del Britpop? ¿Cómo era la industria musical en Reino Unido en aquella década de los 90?

Era un poco extraño que nos catalogasen de Britpop. Definitivamente no era algo con lo que nos identificásemos o de lo que nos sintiéramos parte. La mayor parte de la música que nos influenció venía de Estados Unidos, y siempre decíamos que éramos una banda irlandesa o norirlandesa. Siendo del Norte de Irlanda debes tener mucho cuidado con tu presentación. Siempre hemos pensado que nuestra música es universal y una forma de unir a las personas en pos de la diversión. Personalmente no me gustan las fronteras o las líneas políticas de poder que dividen a las personas. Creo que todo el mundo debería ser tratado como seres humanos y no como “otros”, simplemente por haber nacido en una posición diferente del GPS. El mundo entero se encuentra ahora en una posición extremadamente jodida, con la polarización y división social ¡Ojalá que la razón y la compasión vuelvan pronto! La industria de la música de los 90 fue muy divertida y el negocio movía mucho más dinero, ya que la gente todavía compraba discos en masa… ¡Así que fue una época bastante decente y la aprovechamos al máximo!

Charlotte Hatherley se unió al grupo en 1997 ¿Por qué decidisteis entonces introducir un cuarto miembro en el grupo? ¿Y por qué dejó ella el grupo en 2006? Creo que nunca la reemplazasteis por otro músico…

Charlotte siguió con nosotros un largo camino y fue una increíble guitarrista con mucha presencia en el escenario. Estuvimos de gira con Weezer en Estados Unidos y vimos lo ventajoso que era tener dos guitarras mezclándose entre ellas, además de que contar con un cuarto miembro también liberó un poco a Tim (Wheeler) a la hora de hacer todos los solos. Charlotte también podía hacer coros, lo que era una ventaja. Compartimos nueve años geniales con Chaz. En cierto momento ella estaba escribiendo mucho más y su carrera en solitario despegó. Volvimos a ser un grupo de tres piezas y nos alegramos de ser tres otra vez. Tuvimos a Russell (Lissack) de Bloc Party tocando con nosotros durante un año en la gira de A-Z (Atomic Heart, 10), lo cual fue genial; y Charlotte ha regresado periódicamente para tocar en algunos bises que siempre han sido especiales. Es bueno saber que podemos funcionar como una banda de tres o cuatro miembros, pero por ahora estamos contentos así.

También en 1997 grabasteis el tema “A Life Less Ordinary” (Danny Boyle, 97) para la película del mismo título (“Una Historia Diferente” en España), que además ha quedado como un auténtico hit ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con el director Danny Boyle?

Fue tan simple como que él era un fan. Le encantaban las bandas punk de Irlanda del Norte como SLF (Nota del Autor: se refiere a Stiff Little Fingers) y The Undertones, y nos contactó para que escribiéramos una canción para la película mientras aún estaba en producción. Nos enviaron grabaciones editadas y en el estudio trabajamos la canción en torno a la escena en la que finalmente fue usada. Definitivamente aquella fue una forma diferente de construir una canción, pero salió muy bien y se ha convertido en una habitual de los directos y una de las favoritas de los fans.

Se me ocurre ahora, al preparar esta entrevista, que quizás también se podría haber incluido algún tema de Ash en la anterior película del director, la generacional “Trainspotting” (Danny Boyle, 96)…

¡Posiblemente! Tal vez ocurriese en un universo alternativo…

En el año 2009 decidisteis no lanzar más discos y publicar solo en formato single y de manera periódica cada dos semanas, dando lugar a la serie A-Z que antes comentabas ¿Qué os llevo a tomar esa decisión? ¿Qué tal funcionó el asunto?

En torno a aquel año las ventas de discos físicos habían caído en picado en toda la industria, y parecía que las descargas de canciones individuales era la forma en la que la mayoría de la gente consumía música. Habíamos hecho un montón de álbumes en formato tradicional y habíamos terminado nuestro contrato con Warner, así que sentimos que queríamos probar algo nuevo y poco convencional. Lanzar un nuevo single cada dos semanas durante un año fue una gran tarea y un desafío, pero lograrlo fue extremadamente satisfactorio. Fue difícil lanzar tantos singles en nuestro propio sello y aprendimos que realmente no queríamos tener un sello, así que estamos contentos de volver con BMG. Es bueno probar cosas nuevas y todo el proyecto A-Z definitivamente nos empujó hasta nuestros límites creativos y funcionales.

Ahora vais a hacer una extensa gira europea aprovechando el lanzamiento de “Teenage Wildlife: 25 Years of Ash” (BMG, 20) y volveréis a tocar a España. Creo que la última vez que actuasteis aquí fue hace año y medio en el Visor Fest de Benidorm… ¡y cómo disfruté de ese concierto en primera fila! ¿Recordáis ese bolo? ¿Cómo dirías que son actualmente las presentaciones de Ash?

Nos encantó ese concierto en Benidorm ¡The Flaming Lips estuvieron increíbles! Estamos deseando volver a España; los fans españoles siempre se muestran muy entusiasmados cuando vamos y son muy acogedores ¡Siempre sentimos que estamos de vacaciones! Será increíble tocar en algunos conciertos en sales calientes y sudorosas… y tocar todos los éxitos de los últimos años.

¡Muchas gracias de nuevo!

¡Gracias! ¡De verdad que estamos ansiosos por volver a España!