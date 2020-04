Entrevistamos a Maruja Limón

El quinteto afincado en Barcelona Maruja Limón nos lleva por territorios de mestizaje sonoro cuyas virtudes ya quedaron más que definidos en su debut discográfico con “Mas De Ti” (Kasba Music, 2018) con el que alumbraron un cancionero inspiradísimo. Con su segundo disco, “Ante Mí” (Kasba Music, 2019) crean instantáneas cotidianas con mucho salero, jugando con estilos como el soul, el flamenco, o el r&b, y todo apoyado en una contagiosa puesta en escena que atrapa al más pintado. Hablamos con ellas.

Lo primero que os quería preguntar era una curiosidad, aunque en vuestro último disco creo que lo desveláis… ¿El nombre del grupo es una especie de alter ego de vuestro yo más intimo?

Seríamos el alter ego de la “Maruja Limón” del track 11 que puedes oír en el disco. En esta canción están latentes los cambios producidos en los últimos tiempos, en lo que se refiere a nuestro rol social. Maruja contiene en sí misma aciertos y errores, pero sobre todo la certeza de que viene fuerte.

El sonido de Maruja Limón es una suerte de mestizaje sonoro que me recuerda a aquellos años de sellos como Nuevos Medios o las hibridaciones que ejecutaron grupos de Tres Cipreses: soul, flamenco, latinidades. Una apuesta que parece retrotraerse al pasado a aquello que se llamó “música mestiza”. ¿Cómo encaja vuestra propuesta cocinada a fuego lento en una época en que los cambios de estilo se mezclan y cambian a cada momento?

Es posible que nuestro sonido pueda evocar en cierta manera aquella época de mestizaje que se vivió en Barcelona. Nosotras nos hemos criado con muchos referentes musicales y entre ellos también se encuentran la rumba y el mestizaje. Mano Negra, Manu Chao y Ojos De Brujo crearon nuevas rutas, una fusión musical que era reflejo de la diversidad cultural de nuestra ciudad. La música que hacemos fusiona los estilos que a cada una de las componentes le laten, algunos temas están hechos a fuego lento y otros a fuego rapidísimo. La mezcla de estilos siempre ha existido y nosotras la hacemos con un sonido muy orgánico. Somos conscientes de que esta época nos ofrece nuevas herramientas tecnológicas para incorporar y experimentar, estamos trabajando en ello.

En vuestro ultimo disco “Ante Mí” expandís la paleta sonora de vuestro debut. ¿Cómo ha sido recibida vuestra música por el público? ¿Habéis girado mucho?

Hace pocos meses que estamos girando con este segundo disco y el recibimiento está siendo brutal, notamos a un público entregado, fiel que nos sigue y nos transmite mucho cariño y calor. Ahora comenzamos gira por España y Europa, vamos con toda la energía para disfrutar de cada concierto.

¿Explicadnos un poco cómo es vuestro proceso creativo? ¿Cada una tiene una función determinada en el grupo o intercambiáis roles?

La composición de este segundo disco ha sido bastante loca, porque hemos tenido que trabajar en muchas ocasiones de viaje en viaje, en la furgo camino a los bolos, una verdadera experiencia jajaja. El proceso creativo empieza con la propuesta de alguna de nosotras, este primer boceto se trabaja entre todas, se van aportando ideas, modificando estructuras, melodías, cierres… se va modelando hasta que todas nos encontramos cómodas en el

tema. Los roles se definen más en la gestión de “oficina” del grupo, nos repartimos el trabajo por áreas, facturación, merchandising, redes, correos… Hay tanto trabajo detrás de un concierto…

Vuestras letras muestran cierto costumbrismo, son como postales de vuestra día a día. ¿Qué queréis expresar en ellas?

El costumbrismo y el día a día estaban más presentes en el anterior disco. En este segundo trabajo, “Ante mí”, hemos trabajado sobre un espectro más amplio. A través de la palabra “Invisibilidad”, que propuso nuestra diseñadora y amiga Blanca Pia, vertebramos los relatos a los que nos remitía, profundizando y reflexionando sobre ellos. Estos relatos nos acercaron a situaciones, colectivos y sensaciones, que se dejan fuera de plano de manera consciente, que no se muestran porque son imperfectas/os y porque son formas que se escapan de la “normalidad” establecida. Para nosotras estos relatos que viven en los márgenes son los que hacen que la visión de la realidad sea más completa.

En el video de “Tu Cuerpo” parece que reivindicáis no solo el baile sino también a los cuerpos no normativos, no sometidos a cánones de belleza ¿Es así?

Jejeje… ¿lo dices por los nuestros? Es mas normal encontrar cuerpos como los nuestros, que cuerpos que cubran los cánones de belleza. Quizá reivindicamos que los cuerpos normativos son los nuestros y que los no normativos son los de los anuncios. Con este tema, queremos que la gente no se detenga, mire más allá, que se mueva y maneje su propia vida.

¿Qué os parece géneros como el reguetón o el trap que son invitaciones a reivindicar el cuerpo como materia de transgresión?

No te vamos a negar que a nivel rítmico y de groove estos géneros mueven multitudes incluidas nosotras. Pero hay matices y líneas muy finas que pueden hacer que estos géneros, que invitan a transgredir usando el cuerpo, hagan de este un objeto. Nos encantaría ver en sus videoclips o directos a los chicos con las mismas poses, movimientos y ropas que usan las chicas…

Maruja Limón reivindica la acción feminista en “Fuerza” ¿Cómo os posicionáis activamente ante el feminismo?

“Fuerza” empieza con las voces de nuestras madres, ellas definen a la mujer desde su propia vivencia. Es muy emocionante oírlas cuando estás en el escenario, porque son tu raíz, el lugar de donde vienes, tu hogar. La letra de “Fuerza” habla sobre la vida de

una amiga cubana. Le habla a ella, pero hace eco de la crudeza en la que viven muchas otras mujeres. Nosotras somos feministas porque anhelamos la igualdad de géneros, pero no es el hilo conductor en nuestras canciones, ni fue el motivo de que el grupo estuviera integrado por mujeres. Cada una se posiciona desde una perspectiva diferente, y eso es muy enriquecedor porque genera debates en los que integramos nuevas formas de entender el feminismo, asociarlo a estructuras sociales que se alejan de la visión paternalista y también a la construcción de nuevas masculinidades. Aún queda mucho, pero mucho camino por andar.

En “Vinc Amb Tu”, cantada en catalán, hacéis proclamas a favor del optimismo y la alegría. ¿Qué pensáis de todas estas empresas que venden capital psicológico positivo que revierte en un mayor control de nuestras vidas y que se mide en el éxito que tienes que tener en la vida gracias al control de esta felicidad que tenemos que hacer? ¿Vuestro ejemplo de felicidad va más diseñada desde una estética hippy de entender la vida?

“Vinc amb tu” habla sobre el colectivo de salud mental, muchas de nosotras trabajamos en el ámbito social y estamos en contacto directo con realidades que viven cierto rechazo. Más que proclamar de manera generalizada este optimismo, creemos en el derecho de este colectivo de disfrutar con alegría sin miedo a los estigmas. Sobre el mercado que se ha establecido entorno a la “capital psicológico positivo”, opinamos que contiene un trasfondo perverso. Focaliza de manera individualista el logro de objetivos, ejerciendo sobre el individuo una presión irreal que lo convierte en el único y máximo responsable de sus éxitos y sus derrotas, y si no los consigue es su culpa. No considera el marco social en el que se desarrolla la persona, y omite la responsabilidad que tienen las estructuras de poder y las instituciones. “Tú puedes con todo”, “El éxito esta en ti”, “Quién la sigue la consigue” … Un sin fin de slogans vacíos que nos proporcionan estas empresas para eximirse. Nuestra forma de entender la vida abraza la felicidad, pero también la tristeza. La felicidad la vivimos con conciencia, optimistas, pero no ingenuas.

En “Olvido” os acercáis a una producción que coquetea con el r&b y las texturas eléctricas. ¿Ganas de ampliar el abanico estilístico?

Sí, como ya hemos dicho, nos parece interesante experimentar y jugar con nuevos colores, nos gusta ampliar el abanico con este y otros géneros, ¡las marujas nos atrevemos con todo! Jajajaja

¿Qué artistas os han influido más?

Como cada una viene de un mundo distinto, nuestros referentes abarcan muchas posibilidades… Buff que decir, esto es un poco caos…. de Lole y Manuel a Billie Eilish, pasando por Compay Segundo, Nina Simone…

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Maruja Limón?

Estamos ya organizando muchas cosas nuevas, queremos seguir desarrollando nuestros temas y consolidarnos en el panorama musical.