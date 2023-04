Erlend Øye comparte un EP grabado en México

Erlend Øye acaba de lanzar su nuevo EP, Winter Companion, grabado en la Ciudad de México en enero de 2023. Este EP cuenta con colaboraciones impresionantes de artistas latinoamericanos de renombre, como El David Aguilar, Alex Ferreira, Diego Lorenzini y Clara Cebrián, quien además diseñó la portada del álbum.

Durante su estancia en en el país azteca, Erlend también trabajó con los miembros de su banda, The Whitest Boy Alive, donde surgió su nuevo sencillo, «Spider», que se estrenó en vivo durante su última presentación en México en diciembre pasado. Días después, en Cabo Pulmo, Baja California, compuso «Shadow in the Water». «Ha sido un sueño para mí lanzar canciones mientras aún están recién salidas del horno», confiesa el músico.

Además de estas nuevas canciones, también incluye «Be the One», una canción que escribió en 2018 mientras se encontraba en Chile y descubría el cuatro venezolano. Javier Bobbert, de La Matiné Uva Robot, le enseñó los cuatro acordes esenciales del instrumento, lo que le permitió darle vida a la canción. El David Aguilar se unió al noruego en el estudio con su cuatro y ambos lograron grabar la canción con un ritmo de guitarra sensacional.

“En enero estuve en la Ciudad de México sin ninguna razón profesional en particular. Fui a visitar algunos estudios, y uno de ellos fue Psicopsia Studios. Lo dirige Fernando Ramírez, que también trabaja conmigo cuando toco en México con Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive o como solista”, comparte Erlend. “Su casa era de un coronel, y él la había convertido lo que ahora es la sala de grabación en una cancha de squash. Tiene una reverberación distinta, y eso hace que sea divertido sentarse, tocar y cantar. Entonces comencé a ir allí, grabando lo que me venía a la mente.”

Escucha ‘Winter Companion’ de Erlend Øye