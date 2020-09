Escala 1:1: “Funnel of Love”, mucho amor

A tenor de la cantidad de versiones y la calidad y el reconocimiento de muchos de quienes las han hecho, puede decirse que “Funnel of Love” ha sido tan influyente como querida (a pesar de que tuvieran que pasar más de 25 años para encontrar la primera versión). Grabada en 1960, aunque editada un año más tarde, este tema se convirtió en una seña de identidad del estilo Wanda Jackson gracias a la excelente interpretación vocal y una musicalidad que supo elegir lo mejor de cada género en boga por entonces: blues, rock ’n’ roll e, incluso, country. Aunque en un inicio no estuviese llamada a ser un éxito, pronto se erigió como una de las favoritas de la década.

The Detroit Cobras (editada en 2008). Mordisco canalla.

Las reinas de las versiones no podían dejar escapar la oportunidad. A pesar de que tardasen en publicarla en su elepé The Original recordings (Singles and Unreleased 1995-1997), era más que evidente que tarde o temprano llegaría una visión canalla de una de las influencias más notables de las de Detroit.

The Fall (2010). Mark.

Mark E. Smith dedicó una versión del tema en Your Future, Our Clutter llena de guitarras, distorsiones y post-punk etílico quizá un poco pasado. Sin embargo, la pieza, por curiosa en su definición, por contar con un intérprete y por ser de las más alejadas de la original, se merece una escucha.

SQÜRL (con Madeline Follin) (2013). Solo los vampiros sobreviven.

Jim Jarmusch le otorgó un espacio predominante a esta versión que hizo junto a Jozef van Wissem cuando abrió con ella su deliciosa Solo los amantes sobreviven. La voz de Madeline Follin, de Cults, le otorga un misterio y oscuridad que no evidencia, pero sí esconde, la de Wanda Jackson.

Cindy Lauper (2016). Extracto country

Posiblemente una de las grandes artistas en caer en la tentación de reinterpretar “Funnel of Love”, Cindy Lauper se decantó por explotar las aristas más country de la original, con un resultado muy acertado y propio de su época Detour.

Una lista interminable.

Como he empezado diciendo, “Funnel of Love” ha tenido más vidas que las que tiene un gato. Numerosos artistas de diversos estilos han tanteado con mayor o menor fortuna el tema y, como no tenemos espacio para todo, ni la intención de perpetuar esta canción en tu cabeza como si fuese un demoníaco jingle de anuncio (merece mucho más y más sosegado), aquí dejo las seleccionadas, precisamente, para el ciclo vital felino.

Tav Falco Panther Burns (1995). Exquisita versión con voz masculina, fantasmagórica en sus efectos y clásica en su concepción rockera. Imprescindible.

Mike Ness (1999). Otra lectura y, desde luego, de las más distanciadas de la original. Mucho riff y marcada batería.

Lips & The Trips (2002). De esas que evocan inevitablemente a escenas y sonidos sureños. Notable vocalista y resultado más que aceptable.