Las Petunias + Amor Líquido (Galilego Galilei) Madrid 08/05/24

El pasado jueves 8 de mayo abrían las puertas de la Sala Galileo Galilei, con un aforo que no estaba completo pero que de lejos lo parecía, con motivo de la presentación de un single doble conjunto entre Amor Líquido y Las Petunias, que todavía no tiene fecha de salida pero que ya pudimos catar en directo aquella noche.

Abrían Amor Líquido, que 2020, año en el que publicaron su primer EP de cuatro cancione, Por Supuesto, llevan siendo uno de los nombres más llamativos de la escena emergente madrileña. De hecho, al día siguiente de su concierto en la Galileo las veríamos abriendo el Jardín de las Vistillas en las fiestas de San Isidro 2025. Sus influencias son bien claras, desde los gritos y la rabia punk de grupos clásicos como Las Vulpes hasta las guitarras distorsionadas y fulminantes de otros como Sonic Youth.

Sonaron temas desgarradores, como «A ver quién miente más» o «No me grites», en los que en ocasiones el público parecía fusionarse con la banda en unos gritos impecables que no me extrañaría que se escucharan incluso fuera de la sala. Otro tema que tuvo similar recepción fue «Mírame», que sonó ya en la última recta de su concierto.

La dicotomía «Metro Goya» —tema de su último álbum— y «Metro Ibiza» —una de sus primeras canciones más exitosas, de 2022— estuvo presente también en la sala, que coreaba a la perfección ambas. Importante esto para «Tus manos», tema compartido con Jimena Amarillo, para el que Sara pidió “ayuda del público” porque decía no saberse la parte de Jimena.

También sonó uno de sus temas más antiguos, «El Audio», basada al 100% en el famoso audio que Laura Escanes envió a Risto Mejide. Similar fue el caso de la única versión que tocaron, «quieres ser mi chica??», adaptación en español de «Are You Gonna Be My Girl» de Jet. Además del nuevo disco, sonaron otros temas antiguos como «Soy así (La Gallega)» o «La chica que me gusta», de 2021.

Se despidieron con «MARIMACHO», que como aclaró Sara, no es su canción más famosa, pero siempre la eligen para cerrar porque les importa mucho el mensaje que transmite: todo un himno LGTBI+, reclamando la importancia de los círculos de amistades en situaciones de discriminación, especialmente en la etapa de la infancia. Un trauma colectivo colectivizado aún más en una sala de 500 personas deseando cantar algo con tanta urgencia: “me quedo en este lado, donde siempre me han aceptado”.

Turno para Las Petunias, que siguen sacando presentando su exitoso debut Creo que soy de porcelana, disco que al igual que Amor Líquido presentaron en la Sala el Sol. Volvían a la capital tras telonear a Hinds y Aiko el Grupo, y había muchas ganas de un concierto propio. Pocas veces se ha visto un público más dedicado, dispuesto a chillar a miles de decibelios las letras de sus canciones en un más que sincero acto de puro desquicie. Como leí en un tweet hace poco, “Las Petunias y sus letras que te dejan como una colilla”. No podría definirlo mejor.

Abrieron con «Avenida Andraitx», de su disco; que sonó íntegramente excluyendo «Egoísta». También quedaron fuera algunos de sus temas antiguos, y aunque otros como «Jowar Guolobitch», «Elche Winnie» o «Sezar Blue» ya se daban por perdidos, tuvimos la suerte de poder escuchar otras que la banda consideraba antiguas canciones que para nosotros habían salido prácticamente ayer, como «Perico» o «Patito». Sonó además, la clásica «La cena», con una dedicación en directo.

Un concierto inmejorable, como siempre, lleno de energía y gran conexión con el público. Entre medias, tiraron al público camisetas especiales que venían directas de su paso por Nueva York. Destacamos temas como «Audi 4 latas», «B0mb4″ — celebrando la época de exámenes y que era el último día en la universidad de una de los miembros — o «Mercerías las justas», cuyo nombre se cambió por una vez por “Madrileñas las justas” en honor a la época de San Isidro. Otro momento a destacar fue el de «Si se muere tu perro», balada energética que después se convierte en un tema punk alabando el desquicie más absoluto, y que sus fans echaban de menos pues no sonó en su último concierto con Aiko el Grupo.

Pero las sorpresas todavía no habían llegado. Antes de que sonara la última canción de Las Petunias, Amor Líquido regresaron al escenario con la mayor fuerza del mundo. Lo hicieron para presentar en directo esas dos canciones que han grabado juntas y que aún desconocemos cuándo saldrán, pero que eran uno de los principales motivos de este concierto. Así llegó “prohibido divertirse”, que intuimos podría ser su título y una segunda llamada «No seré una estrella» que llegó tanto al público que a la segunda vuelta del estribillo nos hizo corear: “no seré una estrella pero me puto pagáis”. Un tema sobre la precariedad de los artistas emergentes.

Una vez presentadas las canciones, sólo quedaba ponerle el broche final a la noche. Se hizo con «Marcelo Criminal», esa cover de un tema de Jarfaiter que Las Petunias decidieron incluir en su disco y que sin duda se ha convertido en un himno generacional. Amor Líquido, que ya estaban sobre el escenario, se unieron en una especie de karaoke entre ellas, el público y las autoras del tema para el que la sala se terminó fusionando en un pogo.

Sin duda, tanto Amor Líquido como Las Petunias son lo que necesita la música ahora mismo. La escena no sería lo mismo sin ellas.