Otra canción de Amor Líquido con Las Petunias
Amor Líquido actuaban hace pocas fechas junto a Las Petunias donde estrenaron dos de las canciones que han grabado juntos. Los primeros entregaron un álbum homónimo fascinante, lleno de hallazgos sonoros y una sabiduría en letras comprometidas y generacionales francamente llamativa. Las Petunias, por su parte, hicieron lo propio con uno de los debtus del pasado año, Creo que soy de porcelana,
Tras ese hit llamado «Baila», llega la poderosa «No seré una estrella», otro hit desenfrenado de ese nuevo indie de guitarras, que acompañará a la primera en un 7″ exclusivo y en una gira conjunta hasta final de año.
Escucha ‘No seré una estrella’ de Amor Líquido & Las Petunias
Próximos conciertos de Amor Líquido & Las Petunias
19 septiembre: Pamplona @ Txintxarri
20 septiembre: Zaragoza @ La Lata de Bombillas *SOLD OUT*
26-27 septiembre: València @ Truenorayo Fest
18 octubre: Barcelona @ Sala VOL
28 noviembre: A Coruña @ Mardi Gras
29 noviembre: Galicia @ TBA
12 diciembre: Donostia @ Dabadaba
13 diciembre: Oviedo @ Gong Galaxy Club
18 diciembre: Madrid @ Sala El Sol
19 diciembre: Granada @ Sala Víbora
20 diciembre: Almería @ TBA