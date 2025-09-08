Otra canción de Amor Líquido con Las Petunias

Amor Líquido actuaban hace pocas fechas junto a Las Petunias donde estrenaron dos de las canciones que han grabado juntos. Los primeros entregaron un álbum homónimo fascinante, lleno de hallazgos sonoros y una sabiduría en letras comprometidas y generacionales francamente llamativa. Las Petunias, por su parte, hicieron lo propio con uno de los debtus del pasado año, Creo que soy de porcelana,

Tras ese hit llamado «Baila», llega la poderosa «No seré una estrella», otro hit desenfrenado de ese nuevo indie de guitarras, que acompañará a la primera en un 7″ exclusivo y en una gira conjunta hasta final de año.

Escucha ‘No seré una estrella’ de Amor Líquido & Las Petunias

Próximos conciertos de Amor Líquido & Las Petunias

19 septiembre: Pamplona @ Txintxarri

20 septiembre: Zaragoza @ La Lata de Bombillas *SOLD OUT*

26-27 septiembre: València @ Truenorayo Fest

18 octubre: Barcelona @ Sala VOL

28 noviembre: A Coruña @ Mardi Gras

29 noviembre: Galicia @ TBA

12 diciembre: Donostia @ Dabadaba

13 diciembre: Oviedo @ Gong Galaxy Club

18 diciembre: Madrid @ Sala El Sol

19 diciembre: Granada @ Sala Víbora

20 diciembre: Almería @ TBA