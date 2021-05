Escucha otra canción nueva de James, ‘Isabella’

James lanzarán el próximo 4 de junio el que será decimosexto trabajo de su carrera, que llega con el título de All The Colours Of You.

Lo nuevo de la banda de Tim Booth ha venido anticipado por tres canciones, la que da título al disco y “Beautiful Beaches“, inspirada en las migraciones del cambio climático y los posteriores incendios californianos cada vez más frecuentes que no paran de causar devastación en su comunidad o “Recover“, que habla de la muerte del suegro de Tim por Covid durante la primera ola en la primavera del pasado año.

Ahora descubrimos una cuarta, “Isabella”, con la que podremos volver a hacernos una idea del sonido que tendrá lo nuevo de la banda de Manchester.

Escucha “Isabella” de James