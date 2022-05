Entrevistamos a Viva Suecia, que preparan disco

La escena murciana no deja de sorprendernos cada día que pasa, una tierra fértil donde la música forma parte del ADN de esta región. Distintos conjuntos, de multitud de estilos, conforman un sonido propio. Viva Suecia es uno de sus grandes referentes, en apenas un lustro, este conjunto se ha convertido en una de las grandes bandas de este país, dignos herederos del indie más mainstream.

En el último año, Viva Suecia ha presentado diferentes canciones que formarán parte de su nuevo disco. Temas donde la voz cobra una mayor importancia. Desde Muzikalia hablamos con sus protagonistas para que nos cuenten más sobre su nuevo recorrido.

“Estábamos cansados de dar de comer a las palomas, necesitábamos acción”

Es un placer hablar con vosotros. ¿Cómo os encontráis en estos momentos?

Rafa Val: El placer es nuestro. Muy bien, llegamos ayer y desde entonces no hemos parado, hemos tenido unas cuantas entrevistas, bastante promoción y nos hemos despertado temprano. Además, todas las entrevistas que nos han realizado en estos días han sido de las mejores. Estamos muy contentos.

Alberto Cantúa: Ya sabes, sin presión (risas)

Para comenzar entonces con buen pie, vamos a hablar de vuestros inicios. Antes de ser músicos destacados veníais de profesiones como: transportista, camarero, empleado de banca, analista químico … ¿Cómo fue la creación de Viva Suecia?, ¿cuáles fueron las expectativas con las que nació este conjunto?

Rafa: Al principio tienes que mantener tu trabajo porque rara vez la música te va a dar de comer. En los primeros años, hubo un momento crítico en el que tuvimos que tomar la decisión de enfocarnos exclusivamente en el grupo. Era una decisión difícil, sobre todo para Alberto y Jesús, pero debido al volumen de trabajo, de entrevistas, de conciertos, era incompatible con un trabajo estricto. Ellos fueron muy valientes. Yo era camarero, así pues, la decisión era más sencilla. Juraría que están contentos con la decisión que tomaron (risas)

Jess Fabric: La música era nuestra pasión, para nosotros era un hobby. Lo único que queríamos era que nuestras canciones gustarán. Hacer temas propios al igual que hacen los grupos que admiramos.

En estos momentos, cada vez surgen más “artistas” que su único objetivo es el like. Triunfar, da igual cómo o de qué forma. ¿Creéis que ha cambiado mucho el concepto del éxito?

Alberto: No sabría decirte cual es el concepto ahora. Para nosotros hacer un bolo en Valencia y que vinieran diez personas era triunfar, era feliz simplemente tocando música. Nosotros siempre nos hemos esforzado al máximo porque nos encanta esto. Ahora sí que veo que se está fomentando la idea de petarlo lo más rápido posible, de ser famoso, aunque no te sientas realizado por lo que haces. Nosotros no vendemos fama, vendemos canciones. Esa es nuestra filosofía de trabajo.

Rafa: Pienso que el principal error es cuando se toma la música como un medio y no como un fin. Nosotros queríamos ser músicos, no famosos. Es más, no nos consideramos famosos y si fuera así, la fama nos la pela bastante. Lo único que nos interesa es que nuestras canciones lleguen lo más lejos posible, que sean buenas y que estemos orgullosos de ellas. No nos interesa utilizar la música como un vehículo a través del cual convertirnos en personas relevantes. La disciplina artística, en algunos casos, está quedando un poco en segundo plano.

Aun así, el nivel musical con el que ha empezado esta década ha sido un poco rocambolesco. Es difícil de medir hasta que no volvamos definitivamente a la normalidad. Hasta entonces es difícil ver hacia dónde va la cosa.

La pandemia ha volteado la situación musical de este país. En estos momentos hay cientos de grupos publicando trabajos, overbooking en las salas, nuevos grupos con mucha calidad y mucha gente que, por desgracia, se han quedado por el camino debido a las complicaciones que ha vivido el sector.

Alberto: Yo era poco optimista con todo. Este giro está muy ligado a la economía, que es un buen reflejo de lo que está pasando en la sociedad. A nivel musical, sí que creó que se está avanzando, los nuevos trabajos de Rosalía o C Tangana son maravillosos. También estamos viendo ya por fin la luz, con los conciertos, los directos, los festivales …

Rafa: Lo guay es que referentes internacionales en estos momentos, como Rosalía o C Tangana, tengan interés por descubrir, por indagar, por experimentar, por ir un poquito más allá. Son artistas que serían capaces de vender cualquier cosa y aun así tienen ganas de crecer, de recuperar raíces y hacer elementos de fusión musical. Sus nuevos discos tienen canciones que verdaderamente hacen crecer la música. Creo que esto es una lectura positiva.

Hace ya unos cuantos años que publicasteis una canción titulada “Los Años” y una de sus frases no podía ser más actual: lejos de aprender, nos apuñalamos. Un concepto que está muy ligado a vuestro último single, “No hemos aprendido nada”.

Rafa: Hay un paralelismo que no lo había ligado, pero sí, tienes razón. “No hemos aprendido nada” la escribimos hace un año y pico. Justo en los últimos meses hemos visto como esta frase se ha ido repitiendo hasta la saciedad, incluso hemos hecho capturas de pantallas cada vez que la veíamos publicada en Twitter o Instagram. Sin comerlo ni beberlo, escribimos esta canción contando nuestra visión de cierta parte de la sociedad y ha cobrado cierto sentido.

Jess: En el videoclip también queríamos expresar ciertas situaciones que echábamos de menos, y nos daba miedo perder. Recuerdos que nos forman como personas. Por ejemplo, el gesto de compartir los cascos o disfrutar junto a otra persona de una canción. Hace poco estaba viendo la serie The Office y se ve como el chico comparte un casco con la chica que le gusta, ese gesto me parece superbonito y creo que se está perdiendo un poco.

La música nació como un elemento de unión, de compartir con los demás. Era normal que una persona se comprara un vinilo, y debido a los precios, lo pusiera en conjunto con el resto de sus amigos, comentando o simplemente disfrutándolo. Ahora, cada vez más personas escuchan música de forma individualizada con sus listas prefabricadas. Aun así, aunque los medios han cambiado, la gente sigue compartiendo música. Bueno, ahora más bien playlist de Spotify.

Jess: Es muy importante la manera de escuchar música. Para la gran mayoría de los artistas lo mejor posible es que la música se comparta. Yo pienso que forma parte de nuestra responsabilidad, de mantener la coherencia y tratar el arte como algo elevado, como algo bueno. Yo puedo ver un cuadro en el móvil, pero no es lo mismo acercarte al museo y verlo con tus propios ojos. Lo mismo ocurre con la música.

No digo de tener un equipo de la hostia en tu casa y que toda la familia se siente al lado del vinilo, pero sí de compartir alguna canción que te mole. Yo recuerdo que hacía mis propias cintas de casetes y las regalaba a la gente que tenía cariño. Que uno no escuche solamente música cuando vaya por la calle y se esté aburriendo o porque vaya en el metro y necesite aislarse. La música está para eso sí, pero también para otras cosas más. Puedes encontrar mundos enteros dentro de canciones. A mí se me cae el culo si alguien me hace una playlist (risas).

Hay una cosa que siempre ha llamado mi interés y es el nombre del grupo. Sé que viene por el gusto de Fernando de la música sueca, pero no de ABBA, Mando Diao o Caesars, sino por el post rock sueco. ¿Es así?

Rafa: Sí, Fernando es un amante de la música sueca en general, pero en especial del post rock. Una vertiente melodramática, medio metal, medio sentimental. Más romántico que oscuro (risas).

Jess: De grupos como: Jeniferever, Immanu El, Ef …

Rafa: Fernando nos contó la existencia de todas estas bandas e hicimos todas las bromas posibles que había sobre Suecia. Al final, se quedó así el nombre.

Jess: Incluso antes de llamarnos Viva Suecia, el nombre de WhatsApp que teníamos entre nosotros era Club de fans de Roxette.

Suecia, Noruega o Dinamarca, pese a tener una población bastante reducida, la calidad de sus grupos es inmensa, en gran parte debido a las oportunidades que ofrece el Estado para el desarrollo musical del país.

Rafa: Totalmente, tienen estudios de grabación incluso en los institutos. Un amigo mío hizo el Erasmus de Magisterio en Finlandia y volvió sorprendido porque una de las asignaturas era la creación de una banda de rock. Te dejaban el local de ensayo, los instrumentos … Y una de las clases era componer canciones. ¡Están a años luz!

Bueno, Murcia en proporción de bandas por habitante tiene que estar ahí (Risas)

Poca broma con Murcia, la huerta no deja de funcionar.

Rafa: Jódete Noruega, vamos a por ti.

Alberto: Es algo muy excepcional lo que ocurre en Murcia.

Hablando de los países Nórdicos, ¿alguna vez habéis actuado en Suecia?

Rafa: No (risas)

Alberto: Hemos viajado por placer. El trayecto Copenhague-Malmö (risas).

Rafa: Tenemos pensado en algún momento. Aunque bueno ir a Islandia a grabar un videoclip molaría más.

Islandia musicalmente también es una referencia. Grupos como Björk, Múm, Of Monsters and Men, Sigur Rós … Además, estos últimos vienen en septiembre a Madrid.

Jess: Pues Fernando no se lo va a perder (risas)

Alberto: Yo he estado en Islandia y es de locos. Estás en una cafetería de color rosa tomando pastelitos y te anuncian conciertos de grupos de metal oscurísimo. Estás ahí con tus muffins y esa noche toca la banda de metal más hardcore.

Uno de vuestros últimos adelantos ha sido “La Voz del Presidente”. Una oda a la esperanza en el que habéis hecho una campaña de marketing magnífica. En toda la Gran Vía estaban vuestras caras en formato de partidos políticos. ¿Cómo surgió esta idea?

Jess: Eso es fruto de que hemos dado con un equipo que cree profundamente en la banda y están tan locos como nosotros, o más. Cuando montas una familia donde el booker, el de Marketing, el del Sello están tan involucrados, salen locuras porque creen en ellas. Realmente somos afortunados.

Alberto: Totalmente. Pensar una chorrada es una cosa, pero desarrollarla es otra distinta.

Rafa: La idea principal fue de Santi, que es el que se encarga de llevar todas las movidas de prensa y comunicación. Una persona maravillosa con la que todo el mundo le gustaría trabajar.

En todos los adelantos vemos que a nivel sonoro hay un mayor peso de la voz de Rafa. ¿Vamos a seguir viendo esta fórmula en el nuevo disco?

Rafa: Me alegra mucho que digas eso porque era algo que teníamos muy en la cabeza. En el nuevo disco queremos dejar la voz, un poquito más clara, más presente, más en primer plano. Algo que no hacíamos en los discos anteriores.

Jess: Siempre hemos tratado a la voz como un instrumento más y ahora, lo mismo, le damos un poco más de importancia. Partimos de la base de que una de las cosas que más llegan a nuestro público son las letras de las canciones. Y las letras están en la voz.

Alberto: Siempre hemos cometido el error de tratarlo como un instrumento, pero al final es que no solo está la melodía, sino también el mensaje. Además de que Rafa es un letrista cojonudo, hay que aprovecharlo.

Más allá de la melodía, la letra debe ser algo primordial, al menos en algunas ocasiones. Ahora hay mayor importancia del ritmo o de la melodía que de las letras y el mensaje.

Alberto: Algunas veces escuchas una canción guiri y te está sonando todo de la hostia y luego ves la letra ….

Rafa: Alguna de las canciones que más me molan es por las letras. Musicalmente, no añadían nada nuevo ni nada especial, pero las letras …. La discografía de Nacho Vegas está llena de joyas. Tiene unos textos que son de oro.

Por ejemplo, las letras de Joaquín Sabina son directamente poemas y el peso de ellas en las canciones es primordial. Letristas como Jota, de los mejores de este país, su voz queda enterrada bajo los instrumentos. Al final lo más importante es ser bueno, dando un poco igual la fórmula que quieras elegir.

Jess: Justo en eso es lo que más han criticado de los Planetas, y se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo. Además de que formaba parte de la idea que tenían como mensaje. Recuerdo coger el libreto, algo que ya no se hace, y leer las letras mientras escuchaba el disco.

Rafa: También pasa que te obligaba a escuchar la canción varias veces. No te mostraba todas las cartas en la primera escucha. Siempre había algo maravilloso en los discos de Los Planetas que llamaba tu atención, no sé muy bien que, te ibas descubriendo las atmósferas, las capas, las letras …

Alberto: También yo creo que responde algo más básico, la voz de Jota no es una gran voz, aunque comunica muchísimo, como pasa con Sabina. Son voces que han ido creciendo con los años.

Jess: Los Planetas venían renegando de los ochenta, de los cantautores, ellos querían huir de todo eso y acercarse al sonido guiri de aquellos años. Precisamente, escondían la voz por eso. Eligieron el camino.

Alberto: Bueno, depende de los grupos de aquella época porque Dave Grohl o Kurt Cobain menudas voces nos mostraban

Rafa: Habría que preguntarle a ellos, pero yo opino que tiraban más por lo inglés que por lo americano. Ya sabes, tienes que entrevistarles y luego nos la pasas (risas)

Bueno, ahora empiezan los conciertos, los festivales, las promociones. ¿Lo echabais de menos?

Rafa: Muchísimo, tenemos ganas de estar reventados.

Jess: Ya estaba cansado de estar en casa. Es que todo esto es nuestra vida. Y luego nos quejamos, pero lo necesitamos.

Alberto: Estábamos cansados de dar de comer a las palomas, necesitábamos acción.

Rafa: Estamos cansados de mirar obras, de debatir de política los domingos por la tarde con el cuñado.

Para terminar, ¿qué significa para vosotros la música?

Rafa: Gran parte del sustento de mi manera de ver la vida.

Jess: Yo soñaba con ser componente de una banda de rock, después de estar en un ensayo con cuatro colegas. La música es mi vida, sino puedo tocar estaré escuchando canciones.

Alberto: Es el salvavidas al que te aferras cada día. Yo no entiendo la vida sin música, las canciones van a seguir siempre acompañándome.