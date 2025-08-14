Escucha ‘Spartak’ tercer adelanto de shame

shame están de vuelta con su cuarto disco, que como te venimos contando se publicará el próximo 5 de septiembre de la mano de Dead Oceans / Popstock!

El sucesor del intenso Food For Worms llega con el título de Cutthroat y la banda británica lo presenta así: «Trata de quiénes somos. Nuestros conciertos no son arte escénico; son directos, confrontativos y crudos. Esa siempre ha sido nuestra esencia. Vivimos en tiempos locos. Pero no se trata de ‘Pobrecito yo. Se trata de ‘Que te jodan’».

Ha sido producido por John Congleton y hoy conocemos su tercer adelanto, «Spartak», que se desenvuelve con un ritmo country con toques americanos. Como comenta Coyle-Smith: «Básicamente intentaba escribir una canción de Wilco».

La letra de la canción critica las camarillas y la mentalidad de grupo, poniendo el punto de mira en los trepadores sociales; la gente de la fiesta que siempre te mira por encima del hombro intentando encontrar a alguien más importante: «Supongo que este desprecio hacia las camarillas viene de lo mal que me hicieron sentir los chicos populares de mi infancia. Era un adolescente regordete al que le gustaba el tipo de música equivocado y vestía el tipo de ropa equivocado».

Escucha ‘Spartak’ de shame