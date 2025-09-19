shame – Cutthroat (Dead Oceans / Popstock!)

Expansión creativa la de shame, grandes referentes del llamado nuevo post-punk británico, que como han hecho previamente Fontaines DC o IDLES, dan un salto de gigante en su nueva entrega. Y es que se vislumbra un cambio notable en Cutthroat, un álbum en el que con la acertada compañía del productor John Congleton (The Murder Capital, Angel Olsen, Sharon Van Etten), procesan su consabida energía y la transforman en una ecléctica combinación de aciertos en la que cabe de todo.

Para la continuación del intenso Food For Worms, Charlie Steen, los guitarristas Sean Coyle-Smith y Eddie Green, el bajista Josh Finerty y el batería Charlie Forbes, amplían horizontes y sin perder coherencia ni su identificable estilo, navegan en diferentes aguas sin encallar. Estamos ante su disco más versátil y a la vez más contundente. La furia juvenil que los definió en sus primeros trabajos se combina ahora con un abanico estilístico más ambicioso, en el que quizá no asome la vulnerabilidad mostrada en su antecesor, pero donde no falta emoción en cada uno de sus cortes.

Quizá no todas las canciones funcionen con la misma fuerza o el mismo impacto inmediato, pero que tiene mimbres de sobra para trascender por su ambición y por una amplitud de miras que se asoma al country, el noise, el electrochash o el Britpop old school, sin abanonar esos esperados latigazos punk que se les suponen.

Denle un tiento al tema titular, un torbellino de guitarras serradas, bajos urgentes y secos golpes de batería que recuerda a los Blur de Modern Life Is Rubish, y que esconde una historia sobre un fin del mundo hedonista con «Mujeres grandes, hermosas y desnudas que caen del cielo». Asómense a «Cowards Around» cuyo inicio a lo Led Zeppelin da paso a un festín ruidista; giren 180º y acompáñenles a la acústica y deliciosa «Quiet Life» con un poso country de lo más sorprendente, como no menos sorprendente es el cambio de registro de la melódica «Spartak»; déjense sacudir por las fieras «Nothing Better» o «Packshot» y márquense unos bailes con el poso brasileiro de «Lampião», los sintes de «After Party» o la electrónica oscura de «Axis Of Evil».

Un gran paso adelante.

Escucha shame – Cutthroat

