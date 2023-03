shame – Food For Worms (Dead Oceans / Popstock!)

Es algo que suele repetirse cíclicamente, todos los periodos complicados transforman no solo la sociedad, sino su expresión cultural. El daño que ha hecho la crisis, sumando una pandemia, los extremismos, la precariedad laboral de los jóvenes y las consecuencias aún impredecibles del Brexit, han hecho que una nueva generación de bandas azote el Reino Unido a base de guitarrazos y canciones sobre esta desesperante situación. Los londinenses shame son uno de los principales representantes de este nuevo post-punk, no solo por llegar de los primeros con un debut tan definitorio como Songs of Praise (Dead Oceans, 2018), sino por poner las vías que han ido marcando a buen número de propuestas que llegaron después.

Los de Charlie Steen vuelven a sacar pecho con su ya tercer lanzamiento, después de arrasar escenarios de medio mundo las dos últimas temporadas. En Food For Worms han logrado expandir su sonido sin perder su identidad, incorporando nuevos elementos a su música y demostrando que siguen siendo capaces de derrochar energía y a la vez, mostrarse contenidos para abordar temas como la ansiedad, la depresión y la soledad. shame entregan así el mejor disco de su carrera, una obra que captura la complejidad de la vida moderna y la convierte en poesía punk a base de ingeniosas letras no exentas de humor negro, que reflejan esta realidad social y política.

La producción del veterano Flood es otro de los aciertos, registrando cada toma en directo y dando el suficiente equilibrio a un conjunto del que es difícil destacar uno de sus muchos logros por encima del resto. Nos quedaremos con explosión de punk-rock de «Fingers of Steel», con esa historia sobre el desarraigo que es «Six-Pack» y cuyo inicio y final podrían ser una especie de «Higher Ground» (Stevie Wonder) desquiciada; con la oscura e intensa «Yankees», con el tono melancólico de «Orchid» o una «Different Person» que termina explotándonos en la cara, con los arrebatos de «The Fall of Paul» y con una joya como «All The People», una de las canciones más emocionantes de su catálogo sobre la alienación y la pérdida, perfecto cierre para un disco con el que alcanzan la madurez sonora, lírica y compositiva que les sitúa en el lugar que merecen.

Lo estarán presentando en España los próximos 19 de marzo (Nazca, Madrid) y 20 de marzo (La [2] de Apolo, Barcelona) entradas aquí.

Escucha shame – Food For Worms