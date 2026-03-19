shame

shame actuarán en Madrid en julio

shame regresará a España este verano dentro de su gira europea con un concierto el 1 de julio en la Sala But de Madrid, donde presentará su nuevo álbum Cutthroat.

La banda londinense, una de las referencias contemporáneas del post-punk británico, plantea este trabajo como un nuevo punto de partida: un disco que combina energía, humor y crítica con una actitud frontal y sin concesiones. Liderados por Charlie Steen, el grupo reivindica la crudeza de sus directos como seña de identidad, alejándose de cualquier artificio para apostar por una intensidad confrontacional acorde con el clima de su tiempo.

Desde su irrupción con “One Rizla” en 2018, shame ha evolucionado desde promesa emergente a una de las bandas más sólidas del rock alternativo actual, y con Cutthroat consolidan esa trayectoria explorando nuevos matices electrónicos sin perder su carácter incisivo.

Toma nota del concierto de shame

1 de julio – Sala But – Madrid

Preventas: 

SMusic: a partir del miércoles 18 marzo a las 12h

Live Nation: a partir del jueves 19 marzo a las 10h

Entradas a la venta: a partir del viernes 20 de marzo a las 10h en livenation.esticketmaster.es


Precios:  desde 28€ (+ gastos de distribución)

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