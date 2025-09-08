Escucha ‘The Scythe’ lo nuevo de The Last Dinner Party

The Last Dinner Party tendrán nuevo disco el próximo 17 de octubre. Un trabajo que será publicado por Island Records y llevará por título The Pyre.

La banda londinense presenta «The Scythe», concebida inicialmente como una canción sobre una ruptura sentimental en la adolescencia de Abigail Morris, que avanza con sus aire teatral, su ritmo pausado y envolvente.

La propia Morris comenta: «Esta canción comenzó hace nueve años, como una profecía. La escribí antes de saber nada sobre el dolor o el desamor, sobre cómo el final de una relación se siente exactamente igual que la muerte de esa persona. Una vez que sabes lo que se siente al perder a alguien, entras en un nuevo reino del que nunca podrás regresar. Intentas comunicarte con ellos telepáticamente a través de médiums o letras de canciones (a veces ambas cosas se convierten en lo mismo) y, a veces, te responden.

Pueden pasar nueve años hasta que te das cuenta de que estás de duelo, pero una vez que lo haces, los ves por todas partes: en un petirrojo, en un zorro callejero, en una película de Wim Wenders. La guadaña llega para todos y no debes tener miedo de lo que hay al otro lado».

Escucha ‘The Scythe’ de The Last Dinner Party

Conciertos de The Last Dinner Party

MARTES 10 DE FEBRERO – MADRID (LA RIVIERA)

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO – BARCELONA (RAZZMATAZZ)

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 12 de septiembre un precio de 40€ más gastos de distribución.