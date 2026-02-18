The Last Dinner Party comparten su canción de HELP(2)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Last Dinner Party ha compartido “Let’s Do It Again!”, tercer adelanto de HELP(2), el nuevo álbum benéfico impulsado por War Child UK. proyecto colectivo que retoma el espíritu del mítico HELP de 1995, el considerado mejor recopilatorio de los 90 al que dedicamos un especial hace unos meses.

La banda define el tema como una reflexión sobre la dinámica circular de una relación tóxica a la que se regresa pese a saber que no conviene, y agradece tanto a la organización como al productor James Ford, con quien volvieron a trabajar. El disco, grabado en gran parte en una semana en Abbey Road Studios, reúne un cartel de alto perfil con nuevas canciones de Pulp, Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Big Thief, Wet Leg, Young Fathers y muchos más.

Entre los adelantos previos figuran “Opening Night” de Arctic Monkeys y “Flags”, colaboración liderada por Damon Albarn junto a Grian Chatten y Kae Tempest, con un amplio elenco de invitados. HELP(2) se publica el próximo 6 de marzo y busca movilizar a la industria musical en favor de la infancia afectada por conflictos bélicos. El proyecto se acompaña de un documental coordinado por Jonathan Glazer con imágenes rodadas en zonas como Ucrania, Gaza, Yemen y Sudán, subrayando el propósito central de War Child: recaudar fondos y generar conciencia para proteger a menores en contextos de guerra.

Escucha ‘Let’s Do It Again!’ de The Last Dinner Party

Este es el listado de bandas y canciones que participan en HELP(2)

Arctic Monkeys – ‘Opening Night’

Damon Albarn, Grian Chatten, Johnny Marr & Kae Tempest – ‘Flags’

Black Country, New Road – ‘Strangers’

The Last Dinner Party – ‘Let’s Do it again!’

Beth Gibbons – ‘Sunday Morning’

Arooj Aftab & Beck – ‘Lilac Wine’

King Krule – ‘The 343 Loop’

Depeche Mode – ‘Universal Soldier’

Ezra Collective & Greentea Peng – ‘Helicopters’

Arlo Parks – ‘Nothing I Could Hide’

English Teacher & Graham Coxon – ‘Parasite’

Beabadoobee – ‘Say Yes’

Big Thief – ‘Relive, Redie’

Fontaines D.C. – ‘Black Boys On Mopeds’

Cameron Winter – ‘Warning’

Young Fathers – ‘Don’t Fight the Young’

Pulp – ‘Begging for Change’

Sampha – ‘Naboo’

Wet Leg – ‘Obvious’

Foals – ‘When The War is Finally Done’

Bat For Lashes – ‘Carried My Girl’

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – ‘Sunday Light’

Olivia Rodrigo – ‘The Book of Love’