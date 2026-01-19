The Last Dinner Party nos visitan en febrero

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Last Dinner Party, una de las bandas más fascinantes del reciente indie rock británico, ha confirmado su llegada a España en febrero de 2026 en el marco de la gira europea organizada por Primavera Tours. Tras consolidarse como una de las propuestas más comentadas en el circuito alternativo internacional, el cuarteto londinense trae a Madrid y Barcelona un espectáculo que fusiona dramatismo y una energía escénica difícil de etiquetar.

Desde su explosión mediática, The Last Dinner Party ha construido una identidad que va más allá de un simple grupo de rock alternativo. Su sonido bebe de las fuentes del glam y el postpunk, con letras que coquetean con lo narrativo y lo introspectivo, y arreglos que añaden sofisticación a un esqueleto de rock musculoso. El resultado es un directo que se siente tanto visceral como cuidadosamente coreografiado y eso en manos de otras bandas sería difícil de conjugar.

Será la primera vez que estén en nuestro país en salas, ya que la única visita que han hecho a la península fue el Primavera Sound del 2024, tanto al de Barcelona como al de Oporto.

Las fechas son estas:

10 de febrero de 2026 – Madrid. Sala La Riviera

11 de febrero de 2026 – Barcelona. Sala Razzmatazz

Entradas aquí