Disfruta un concierto de The Last Dinner Party en Les Eurockéennes

The Last Dinner Party están de regreso con el que será su segundo álbum de estudio, que llega con el título de From The Pyre y estará disponible el próximo 17 de octubre a través de Island Records.

El sucesor de Prelude to Ecstasy ha sido grabado junto al productor Markus Dravs (Wolf Alice, Florence & The Machine, Bjork) y viene presentado como el sonido de una banda que se divierte mucho en lugar de sentir ninguna presión innata para dar continuidad a lo que fue un disco de debut explosivamente exitoso.

Como confirma su nota de prensa, es el sonido de una banda joven que desarrolla y madura sus composiciones juntos, una unidad tan unida como lo demuestran los interminables meses en la carretera

El pasado 6 de julio actuaban en el festival francés Les Eurockéennes en el que sonaron dos canciones de su nuevo disco, además de un repaso por lo que fue su debut. Puedes disfrutar del concierto gracias al canal cultural ARTE TV.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Burn Alive

Caesar on the TV Screen

Second Best

On Your Side

Gjuha

Sinner

Portrait of a Dead Girl

Feminine Urge

My Lady of Mercy

Big Dog

Mirror

This is the Killer Speaking

Nothing Matters

Disfruta el concierto de The Last Dinner Party en Les Eurockéennes