Hoy os traemos una sesión especial de la nueva Dark Wave, de los sonidos más oscuros, la música siniestra, como se llamaba antes. De unos años a esta parte ha habido un importante florecimiento de bandas dark herederos naturales de Joy División, The Sisters Of Mercy, Bauhaus, The Cure, Siouxsie & The Banshees, The Chameleons... ya sabéis, las referencias que marcaron el ala negra del postpunk a finales de los 70 y principios de los 80 y cuya influencia no deja de asomar en nuevas formaciones.

Os queremos presentar a cerca de 20 bandas internacionales (hemos recogido una pequeña muestra de las numerosas propuestas actuales) que en la última década se ha dejado atrapar por estos sonidos, -más adelante os traemos una sesión similar, pero de bandas nacionales, porque sí, aquí también ha habido un renacer de la Dark Wave-.

Estas son las canciones del especial: Nueva Dark Wave, el resurgir de la música siniestra

Cold Cave – Prayer From Nowhere

Black Swan Lane – Hide In View

Drab Majesty – Dot In The Sky

Screensaver – Body Parts

European Ghost – Dream House

Molchat Doma – Tanebatb

Second Still – Recover

Motorama – Pole Star

Human Tetris – A Company

Actors – Face Meets Glass

Leathers – Phantom Heart

Tempers – Unfamiliar

Twin Tribes – Shadows

Holygram – A Faction

Soft Kill – Tin Foil Drip

Geometric Vision – Jelly Dream (ft. Volcan Caner)

Body Of Light – Don’t Pretend

