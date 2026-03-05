Alcalá Norte inician nueva etapa con «El Hombre Planeta«, primer adelanto del que será su segundo disco, que llega tras dos años de ascensión imparable. Los madrileños despuntaron gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales con aforos que han terminado multiplicando por 100.

Con todas las miradas puestas en ellos afrontan este nuevo tiempo sin perder identidad. Son los mismos de siempre pero con más medios para continuar creciendo. Nos reunimos con Rivas y con Barbosa en su local de ensayo para hablar de su nuevo single, su peculiar forma de escribir y lo que será su nuevo disco. Pero también nos detenemos para analizar estos dos años frenéticos y cómo han sabido adaptarse y superar cualquier bache que se ha presentado en el camino.

Puedes escuchar la entrevista con Alcalá Norte en el nuevo capítulo de Conexiones MZK, el podcasts de Muzikalia.

El paso adelante de Alcalá Norte

