Michael Stipe interpreta dos temas de R.E.M. con la banda de Michael Shannon

Michael Stipe volvió a interpretar dos canciones de R.E.M. que no cantaba en directo desde hacía 18 años: “These Days”, incluida en el álbum Lifes Rich Pageant (1986), y “The Great Beyond”, publicada para la banda sonora de Man on the Moon.

El milagro ocurrió en la sala Brooklyn Steel durante el concierto del proyecto de versiones dedicado a R.E.M. que lideran el popular actor Michael Shannon (La Forma del Agua) y Jason Narducy, centrado en el 40º aniversario de Lifes Rich Pageant.

La relación entre Stipe y este espectáculo viene de lejos: el pasado año ya coincidió con Shannon y Narducy en el 40 Watt Club de Athens, donde se reunieron sobre el escenario los cuatro miembros clásicos de la banda —Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry— por primera vez en 17 años para interpretar juntos «Pretty Persuasion».

Además de esto Berry se sentó en la batería para la canción «Wendell Gee» y Mills se unió a Shannon y Narducy en una versión de «Strange» de Wire, «Crazy» de Pylon y la canción de R.E.M. rarity “1,000,000″. Tanto Mills como Buck también participaron en algunas canciones juntos, incluyendo “Second Guessing” de Reckoning y “Femme Fatale” y “There She Goes Again” de Velvet Underground.

Escucha ‘These Days’ y ‘The Great Beyond’ con Michael Stipe y la banda de Michael Shannon & Jason Narducy

