Este no es otro libro de Pearl Jam de Marta Terrasa (Silex Ediciones)

Si hay una primera cosa que podamos decir de Esto no es otro libro de Pearl Jam, es el hecho de que, desde luego, la autora no nos miente con el título de la obra. Situado en las antípodas de mis primeras incursiones en la literatura pearjameriana, aquellos entrañables especiales publicados por La Máscara y Popular 1, plagados de datos y anécdotas acerca de la biografía de los de Seattle, el libro de Marta Terrasa, busca aportar un punto de vista diferente y tremendamente personal como fan irredenta de Pearl Jam.

Desde esa perspectiva, la publicación sí que tendría bastantes puntos en común con Not for you. Pearl Jam , vivir en presente de Ronen Givony, otro tratado escrito desde la más efusiva devoción de un seguidor. Sin embargo, a diferencia de éste último, el libro de la mallorquina exhala un halo entrañable. Desde prácticamente la primera página, la autora pareciera que estuviera pidiéndonos disculpas por escribir estas páginas, o más bien, sin creerse del todo que pudiera estar haciéndolo. Es ese posicionamiento humilde y apasionado el que aporta verdadero valor a la obra, mucho más allá de la perspectiva propia y las anécdotas personales y vivencias que una determinada persona, que bien podríamos ser cualquiera de los die-hard fans de la banda, comparta con los lectores. Es en esa confesión desnuda, a flor de tierra, tremendamente cercana y de andar por casa la que hace que nuestra empatía hacia la escritora vaya ganando puntos mientras la lectura avanza.

Un aspecto interesante es la nómina de colaboradores que Marta reúne para la ocasión, desde el profesor de guitarra española que salvó a Eddie Vedder de caer en un foso de oscuridad tras la tragedia de Roskilde, pasando por los responsables del conocido fanzine on-line Estúpida Fregona, anécdotas de amigos personales en sus encuentros con el propio Vedder y Glen Hansard en una de sus giras conjuntas hasta llegar a algunos de los diseñadores de carteles de la última gira de Pearl Jam por España.

También resulta interesante tocar puntos polémicos de la evolución del grupo, especialmente cómo pasaron de plantar cara al gigante Ticketmaster por su abuso en el precio de las entradas a comienzos de su carrera en contraste con los astronómicos precios de sus propios tickets en sus últimas giras. Valiente hacer hincapié en este aspecto y en el cruce de cables que nos produce a su fandom este hecho habiendo sido siempre unos abanderados de las más loables causas. Muy acertada también toda la reflexión en torno a la falta de relevo generacional en el núcleo de seguidores de Pearl Jam y los motivos que pudieran ser causantes de esta situación.

Por último, que no menos importante, otro aplauso para Marta por poner en valor el periodismo musical a través de su propia carrera profesional y de la aportación que en su formación académica tuvo realizar trabajos y exposiciones basados en la mismísima banda.

En definitiva, estamos ante una lectura que no salvará la vida de nadie –tampoco lo pretende-, pero que supone una mirada amable y tierna a la propia autora y su relación con Pearl Jam sirviendo, además, de diligente espejo en el que vernos reflejadas todas aquellas personas que debemos tanto a estos auténticos supervivientes de la escena grunge.

Puedes comprar el libro: Este no es otro libro de Pearl Jam de Marta Terrasa (Silex Ediciones) en la web de su editorial