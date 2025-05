Este mes la azotea sonora de Talk to Him vuelve a subir a lo más alto a una de las bandas que retrotrae a la etapa de concepción, grabación y defensa de su segundo trabajo, Versus, o Vs si se prefiere.

Es tiempo de recordar el carácter salvaje, reivindicativo e indomable de los de Seattle en ese periodo. Him nos propone un repaso por las canciones y acontecimientos más destacados de esa época: los roces con su imprescindible baterista Dave Abbruzzese, la llegada de la mano maestra de Brendan O’brien a la producción para quedarse, la introspección y la hostilidad frente a la promoción y los medios de comunicación, su lucha contra el monopolio de Ticketmaster, sus incendiarios mayor protagonismo ha tenido a lo largo de la historia de este podcast: Pearl Jam.

Him nos e irrepetibles conciertos de la época, la incómoda postura de Eddie Vedder ante la fama y exposición pública o el tremendo impacto del suicidio de Kurt Cobain sobre el futuro de cara a sus próximos pasos. Un auténtico derroche de pasión, fiereza y corazón para rendir homenaje a unos artistas que pusieron en jaque y cuestionaron hasta los cimientos de todo lo que les había aupado en su momento de mayor popularidad y expansión.

Escucha Talk To Him: Pearl Jam, Versus Era