Estrenamos el nuevo vídeo de Nueva Tragedia

Nueva Tragedia es un grupo español formado por Miguel Marcos, Pablo Valero, Raquel Lamas, Pablo E. Fernández y Jesús Henko. Tras publicar hace unas semanas un primer sencillo titulado «Diazepam y rosas», están a la espera de publicar su primer álbum. Un disco del que nos avanzan otra canción titulada «Nuevas formas, viejas ideas». La canción, producida por Luca Petricca, supone un giro hacia un terreno más crudo e intenso. Las guitarras afiladas se combinan con bases rítmicas hipnóticas para generar una tensión constante que acaba desembocando en un potente estribillo.

Este segundo sencillo de Nueva Tragedia bebe de referentes como la oscuridad electrónica y atmosférica de El Columpio Asesino y la pegada arenosa de Queens of the Stone Age, aunque consigue articularlos en un lenguaje propio. El grupo busca equilibrar crudeza y melodía, ayudados por una producción que potencia la inmediatez sin renunciar a cierta sofisticación.

El lanzamiento se completa con un videoclip que refuerza la estética del proyecto. El vídeo subraya ese imaginario de vanguardia y artístico que caracteriza a una banda que pretende situarse en un punto intermedio entre lo visceral y lo conceptual.

Hoy en Muzikalia estrenamos el vídeo de «Nuevas formas, viejas ideas», el nuevo sencillo de Nueva Tragedia.