Estrenamos el nuevo videoclip de Luback

En los últimos meses de este año 2025 que está a punto de terminar, te hemos ido mostrando algunas de las canciones del próximo disco de Luback. Uno de esos anticipos fue la canción «Strength», un tema que reivindica la fuerza silenciosa de quienes viven sin privilegios, abordada con una producción cruda, honesta y profundamente humana. Con «Strength», Luback nos mostraban su lado más introspectivo y reflexivo mostrándonos dos mundos en contraposición: el de las apariencias y las redes sociales frente al de la humildad, la perseverancia y la dignidad cotidiana.

Ahora el grupo madrileño presenta el lyric video oficial de la canción. Una propuesta visual íntima, simbólica y de gran fuerza estética creada por Alberto Martín Paz (XX, XX). El vídeo, en blanco y negro, ha sido fruto de un minucioso proceso de creación e investigación. Su atmósfera emotiva y sin artificios, que cuadra perfectamente con su sonido retro y su producción orgánica, se inspira en en el clásico vídeo de Led Zeppelin para su canción «What is and what should never be». Las imágenes dialogan con la letra de «Strength» a través de metáforas, evocaciones y referencias que apuntan a la estética general del nuevo disco de Luback. El uso del blanco y negro no resta intensidad ni disminuye esa fuerza de la que habla el título, sino todo lo contrario.

Hoy en Muzikalia estrenamos en exclusiva el vídeo de Luback para su canción «Strength».