Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Gorila Flo – Lobo feroz

(enlace a la noticia)

César Maltrago – Viridiana

(enlace a la noticia)

ELYELLA feat. Merino – Muchas vidas por vivir

(enlace a la noticia)

Pálida Tez – Mejor al revés

(enlace a la noticia)

Tortoise – Works and days (film by Alee Peoples)

(enlace a la noticia)

Bon Iver – Day one (feat. Dijon & Flock of Dimes)

(enlace a la noticia)

Doves – Spirit of your friend

(enlace a la noticia)

Sorry – Today might be the hit

(enlace a la noticia)

Grande Amore, Triángulo de Amor Bizarro – Gallo negro se levanta

(enlace a la noticia)

El Verbo Odiado – El gran odio

(enlace a la noticia)

Ricardo Portman – How do you sleep?

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Johnny B. Zero – Peli de terror

El grupo valenciano Johnny B. Zero ha presentado esta semana un nuevo sencillo, «Peli de Terror». Se trata del primer adelanto de su nuevo álbum, Pequeños Calvarios, que saldrá el próximo día 22 de octubre. Además la canción forma parte de la banda sonora de la película homónima del director Javi Polo, que debuta en el largometraje de ficción tras ser nominado al Goya por su corto Una Terapia de Mierda. El vídeo de terror ha sido dirigido por Dariga Musina.

Anora Kito – Bailemos

El grupo castellonense Anora Kito regresa con «Bailemos», una canción que invita a desprenderse de los miedos, los prejuicios y las máscaras para amar sin condiciones. El tema, autoproducido por la banda, ha sido grabado en los estudios NU de La Sénia por Pau Ortiz con la colaboración de Marc Dasousa (Nebulossa). El video de la canción, dirigido por Héctor Ivars (Hars) y producido por Pau Ortiz, fue rodado en la sala La Bohemia de Castellón.

Luback – Mojo on

Hace unos días Luback inauguraba una nueva etapa con el sencillo «Mojo On». Una canción potente y optimista con la que arrancan el camino hacia su cuarto álbum y que ahora también tiene vídeo. Dirigido, filmado y editado por Alberto Martín Paz, el videoclip de estética setentera captura y transmite la energía de una banda que ha contado para la ocasión con los coros de The Clics.

Lisasinson – Deberíamos vernos más

Desde principios de este año Lisasinson nos ha estado presentando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Un disco titulado Desde Cuándo Todo que verá la luz a principios de 2026. Como quinto avance, esta semana Miriam y su banda nos han desvelado este tema titulado «Deberíamos vernos más». Una adictiva y contundente historia de amistad hecha canción.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.