El festival italiano Kappa Futurfestival confirma más nombres

Kappa Futurfestival continúa confirmando el line up de su esperada novena edición, al presentar la tercera fase de su programación, que de nuevo dará cita a los nombres mas relevantes de la escena electrónica internacional. Uno de los festivales referentes de la escena electrónica y las artes digitales en Europa, celebrará su nueva entrega el primer fin de semana de julio, desde el viernes 1 al domingo 3 de julio de 2022, en Parco Dora de Turín.

La última entrega del evento en 2019 alcanzó la cifra de 60.000 seguidores de la música y cultura del club llegados de más de cien naciones diferentes, convirtiendo al festival en uno de los más importantes del circuito en Italia, además de ser mencionado dentro de los mejores 50 festivales en el libro “Festivals”.

Una experiencia completa durante tres días consecutivos que viajará por los diferentes espectros de los sonidos digitales, con varios escenarios en un espacio post-industrial en los que se sucederán las actuaciones y sets de los artistas más relevantes de la escena internacional. Un punto de encuentro para público con el esperado efecto de comunión de los asistentes de más de 100 países diferentes que harán de esta edición de Kappa FuturFestival un nuevo éxito, convirtiendo a Turín en capital mundial de la electrónica el primer fin de semana de julio.

La jornada del viernes 1 de julio se completa con un set especial back to back que unirá dos nombres fundamentales de la escena techno belga, Milo Spykers y Farrago, en una primera jornada donde este sonido es el protagonista. También en este primer día, se añaden al cartel varios nombres como HHY & The Kampala Unit, Kabeaushé, Jay Mitta & Anti Vairas, Menzi o Turkana, que se unen formando parte de una experiencia sensorial, apuesta de Kappa FuturFestival en esta nueva edición, Nyege Nyege.

De nuevo la segunda jornada de Kappa FutuFestival el sábado 2 de julio contará con referentes de la escena mundial, desde el estadounidense Carl Craig, presentando su show Paperclip People Live, el dúo con sede en Berlín fomado por Matteo Milleri y Carmine Conte, Tale Of Us o el característico sonido del productor francés Agoria. El sonido más cool de la mano de nombres como la neoyorkina Honey Dijon, o Chloe Caillet, con hits como el reciente “Love Ain’t Over”, o la escena house de Glasgow representada con Denis Sulta. Una jornada que destaca por ser la única actuación de Diplo en Italia en 2022, que fue confirmado en la segunda fase del line up.

El domingo 3 de julio, última jornada de Kappa FuturFestival en 2022incorpora también proyectos conjuntos como Solardo, formado por MRK1 y el productor de house James Eliot, o la actuación Back to Back de Michael Bibi con el americano Seth Troxler. o el proyecto multisiciplinar de los holandeses Jesse y Oguzhan, Anotr. El line up se completa con el sonido experimental de la chilena Paula Tape, el sonido dance de la mano de Fisher o techno con el alemán Detlef, en una tercera y última jornada en Kappa FuturFestival.

Más información y entradas en kappafuturfestival.it