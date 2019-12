Guns N’ Roses anuncian concierto en Sevilla

Recién salidos de la súper exitosa gira Not In This Lifetime World Tour que dejó alucinados a más de 5.5 millones de fans por todo el mundo, Guns N’ Roses anuncian su regreso a nuestro país.

Llegan nuevas fechas en estadios y festivales empezarán el 20 de mayo en Lisboa con doce conciertos más programados en UK y Europa, que les traerá el próximo 23 de mayo de 2020 al Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

La banda que sacudió al mundo con su regreso en 2016, Guns N’ Roses ha anunciado fechas para 2020, el siguiente paso para su fenomenal carrera. Empezando el 20 de mayo en Lisboa, Portugal, en el Passeio Maritimo de Alges, la gira romperá los techos de los recintos de toda Europa con su enorme y querido catálogo de éxitos. Haciendo paradas en España, Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, Italia, Suiza, Polonia, República Checa y Holanda, esta épica serie de fechas llevará a la banda a Dublín, Irlanda para una serie de conciertos en el Marlay Park el 27 de junio de 2020. Se anunciará una fecha adicional en Escocia en 2020.

Regresando a Europa por tercera vez desde que se inició su gira Not In This Lifetime en 2016, Guns N’ Roses han interpretado su interminable cantidad de éxitos con 160 conciertos para más de 5,5 millones de fans en estadios, pabellones y en festivales de todo el mundo. Solamente las fechas europeas en 2017 y 2018 llevaron este alucinante espectáculo a más de 1,6 millones de fans. Producida y promovida por Live Nation, la gira Not In This Lifetime se convirtió en la tercera gira más taquillera de todos los tiempos.

Guns N’ Roses está formado por Axl Rose (voces y piano), Duff McKagan (bajo), Slash (guitarra solista), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado)

Preventa para miembros registrados en livenation.es a partir del 19 de diciembre a las 10:00 am

Entradas a la venta general el 20 de diciembre a partir de las 10:00 am a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.