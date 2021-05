Iceage – Seek Shelter (Mexican Summer / Popstock!) 

Iceage es una banda que ha sabido evolucionar de forma palpable en sus preferencias creativas, a lo largo de una década de carrera que incluye ya cinco discos de estudio. Los daneses han ido quemando etapas (y madurando), desde su aspereza inicial y más que evidente tendencia punk hasta cincelar las fantásticas canciones de indie-rock que pueblan la presente referencia. Al amparo del sello Mexican Summer, el grupo entrega el que bien podría ser su mejor disco hasta la fecha, justo después de abandonar las filas de la mítica discográfica Matador –en donde publicaron la trilogía formada por ‘You’re Nothing’ (Matador, 13), ‘Plowing Into The Field Of Love’ (Matador, 14) y el inapelable ‘Beyondless’ (Matador, 18)–.

El combo liderado por Elias Rønnenfelt prueba, a lo largo de solo nueve temas que cunden exponencialmente, la brutal asunción de influencias con tendencia noventera, igual de variadas que el resultado presentando en la presente referencia. Primal Scream, The Verve, los Oasis menos producidos o Spiritualized, además de Wire, Nick Cave, Liars o sus coetáneos No Age y METZ, son algunos de los nombres que aparecen en el subconsciente del oyente, mientras avanza una serie compuesta casi en exclusiva por dianas incontestables. Es ahí donde se ubica la inicial “Shelter Song” (que puede llegar a recordar a Embrace), la afiladísima “High & Hurt” y el exquisito medio tiempo “Love Kills Slowly”, con la espléndida chulería de “Vendetta” y el misticismo de “Drink Rain” cerrando una primera mitad excepcional. Tampoco desentonan “Gold City”, la gruesa línea de bajo de “Dear Saint Cecilia”, o la final “The Holding Hand” como guiño al pasado hosco de la formación.

‘Seek Shelter’ (Mexican Summer, 21) es, además, un ambicioso paso adicional por parte de sus artífices (que hasta optan por incluir un coro góspel), quienes ceden las labores de producción al ex Spacemen 3 Peter Kember –aka Sonic Boom– para que aglomere las consistentes texturas que dan forma definitiva a las composiciones con su habitual fiabilidad. La solidez del sonido permite así mantener intacta la personalidad primigenia del quinteto, mientras asumen nuevas tonalidades de favorecedora vistosidad hasta firmar su disco más completo. Una apuesta ganadora que permite a los de Copenhague posicionarse, definitiva y ventajosamente, dentro de la escena internacional.