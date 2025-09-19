Ilegales detienen sus próximos conciertos, Jorge Martínez en tratamiento

Ilegales se han visto obligados a hacer un parón en sus próximos conciertos ya que Jorge Martínez ha tenido que ser intervenido. La banda lanza hoy un comunicado en el que anuncia la cancelación del resto de fechas al haber habido complicaciones que le obligarán a iniciar un tratamiento contra el cáncer.

Os dejamos con el comunicado oficial:

Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de llegales quedan cancelados por tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martinez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos dias la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer. La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse.

Desde Ilegales queremos transmitir nuestro agradecimiento al público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera, así como nuestras más sinceras disculpas a quienes tenían entradas adquiridas o habian hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos.

Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo.

Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibidos en estos momentos tan complicados.

La banda venía de publicar su reciente y muy recomendable Joven y Arrogante y tras su gira por salas (lee la crónica de Madrid), se disponía a actuar en varios festivales.

Todo nuestro apoyo.

Escucha la entrevista a Ilegales

