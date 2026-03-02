Iron & Wine – Hen’s Teeth (Sub Pop)

Vaya por delante que Hen’s Teeth, el que es octavo álbum de estudio de Iron & Wine, es un buen disco. De hecho, resulta complicado pensar que Sam Beam sea capaz de firmar la que técnica o específicamente cabría calificar como una obra desechable. El hándicap al que se enfrenta la presente entrega deriva del choque frontal con unas peculiaridades creativas que, a estas alturas y tras un cuarto de siglo de carrera, resultan ya sobradamente reconocibles y, por tanto, inevitablemente repetitivas.

¿Continúa teniendo la escucha de estas diez nuevas canciones, al menos en parte, los habituales efectos sanadores inherente al catálogo de Iron & Wine? Sin duda ¿Han perdido las mismas composiciones parte de sus mágicas propiedades con respecto a antecesoras ya lejanas en el tiempo? Pues resulta que también. Por eso Hen’s Teeth deja una extraña y algo incómoda sensación de déjà vu en su desarrollo, en lo que sin duda es una continuación lógica (y quizá también demasiado obvia) del previo Light Verse (Sub Pop, 24).

Una incomodidad que supura durante buena parte de los cuarenta minutos durante los que sucede Hen’s Teeth, a pesar de esa serie de bonitas piezas que componen el lanzamiento, de nuevo a medio (y equilibrado) camino entre folk, indie-pop y chamber pop. Quizá por eso, y amparadas en torno a idéntica teoría, las gemas del lote brillan con luz propia y rescatan algo de ese optimismo otrora sin paliativos, caso de la magnífica “In Your Ocean”, “Paper And Stone”, o las colaboraciones con el trío I’m With Her en “Robin’s Egg” y “Wait Up”.

Hen’s Teeth viene engalanado con unos arreglos tan elegantes como a estas alturas predecibles, y parece claro que no cabe catalogarlo como uno de los mejores trabajos con la signatura de Iron & Wine. Sin embargo, la referencia mantiene un nivel digno y salva de manera holgada el reencuentro gracias a un puñado de destacadas. Las mismas que asoman en busca de luminosidad entre esas compañeras de viaje que apuntan a cierta reiteración de formas mutada en inercia.

Escucha Iron & Wine – Hen’s Teeth